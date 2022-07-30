Воронежский «Факел» вырвал ничью у московского «Динамо», уступая 0:2: как это было

Фанатская трибуна болела еще мощнее, чем обычно. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Футбольный Воронеж заждался первого матча «Факела» в Премьер-лиге. В итоге команды и зрители подарили друг другу потрясающее зрелище.

Очередь из зрителей перед матчем тянулась от перекрестка Студенческой с Комиссаржевской до стадиона еще за час до игры, их развлекали заводные барабанщики. Центральная и Восточная трибуны в итоге были забиты под завязку. Фанатские трибуны подготовили свежие баннеры и традиционно мощные кричалки.

Очередь на стадин тянулась очень издалека. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Так выглядела фанатская трибуна во время матча. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот гостевой сектор был заполнен только наполовину. Жаль воронежских болельщиков, они бы наверняка заполнили эти проплешины.

Динамовских болельщиков тоже был немало. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Внутри стадиона свежий асфальт на беговых дорожках, новые табло и более современные лампы на мачтах освещения. В остальном все по-прежнему.

Перед матчем станцевали что-то зажигательное очаровательные девушки. А потом произошел трогательный момент. Руководители «Факела» собрали ветеранов. Всех трудно перечислить, но трибуны особенно приветствовали Геннадия Сошенко и Оганеза Мхитаряна. Ну, и, конечно, легендарного Валерия Нененко – именно он тренировал «Факел» в последний его заход в элиту российского футбола. Валерий Георгиевич начал игру, лихо пнув мяч.

Перед матчем зажигательно станцевали девушки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ветераны "Факела" перед матчем. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Валерий Нененко сделал первый удар по мячу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый тайм складывался для «Факела» неудачно. Федор Смолов сделал дубль как-то играючи. И, казалось, динамовцы еще добавят во втором тайме и могут также смять воронежскую команду, как туром раньше «Торпедо». Но не тут-то было.

Федор Смолов забивает первый гол. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Со Смоловым наша оборона в первом тайме не справилась. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В перерыве на весь стадион прозвучала запись песни «Сектора Газа» про колхозного панка. Болельщики хором подпевали Юрию Хою. Песня с мощной энергетикой. Именно ее недоставало «Факелу» в первом тайме, и именно с ней наши футболисты вышли на второй. За какую-то минуту они просто смяли оборону «Динамо», забив два ответных гола – отличились вышедший на замену Георгий Гонгадзе и будущий лучший игрок матча Роман Акбашев. И если бы не глупый гол в свои ворота, случившийся сразу после этого, возможно, выиграли бы.

Георгий Гонгадзе (на дальнем плане) вышел на поле и явно оживил игру в атаке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А так игра успокоилась. Но все же в конце «Факел» давил. Даже выход на замену бывшего игрока «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальта положение дел на поле не изменил.

Диего Лаксальт не помог "Динамо" удержать победу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И в конце концов преимущество «Факела» воплотилось в классный гол Ильнура Альшина – 3:3. Трибуны взревели! В концовке у «Динамо» был удален Арсен Закарян, и скорее воронежцы могли победить.

Игра просвистела с такой скоростью, как этот полет птицы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Зрители провожали футболистов как героев. Сделать с 0:2 счет 3:3 в матче с бронзовым призером Премьер-лиги – это круто! Много болельщиков провожали автобус «Факела» энергичными «зарядами» после игры. Домашний дебют нашей команды в Премьер-лиге удался! Впереди игра с еще более сильным ЦСКА – только уже в гостях.