Последние новости Воронежа на 23 июля 2022 года: перекрытие набережной, коммунальная авария и сроки каникул

Съезд на набережную перекроют на неделю. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Очередная коммунальная авария произошла в Коминтерновском районе Воронежа. На улице Новгородская, 125 идут аварийно-восстановительные работы на водоводе. В зону отключения попали дома ограниченные улицами: Антонова-Овсеенко - Хользунова - Новгородская - Беговая - Киевская. В мэрии уточнили, что для проведения работ временно перекрыли проезжую часть в районе дома 125 по Новгородской. Подвоз технической воды организовали на двух точках: улица Беговая, 130 и 168.

Съезд на Петровскую набережную с улицы 20-летия Октября перекроют на неделю. Об этом сообщили в администрации Воронежа. Проехать нельзя будет с 8 утра 26 июля до 23 часов 1 августа. В это время пройдет ремонт участка теплотрассы (ПП «Тепловые сети»). Кроме того, до восьми вечера 24 июля будет перекрыт участок улицы Софьи Перовской: от Чернышевского до Декабристов.

В Воронежской области разыскивают 354 человек, пропавших без вести.Чаще всего люди исчезают в Левобережном и Коминтерновском районах Воронежа – по 29. Также немало пропали без вести в Железнодорожном и Лискинском районах – по 22. Чуть меньше жителей ищут в Советском районе Воронежа – 19. В Новоусманском районе пропали 16 человек.

Уроженка Воронежа Лена Гликсон стала номинантом на престижную американскую премию «Эмми». Признание девушка получила за работу музыкальным редактором в сериале «Очень странные дела», который выпустил Netflix. Елена училась в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей. Затем решила переехать в США, там продолжила учебу в Музыкальном колледже Беркли. После его окончания участвовала в проекте Брэдли Купера с Леди Гагой «Звезда родилась».

В Воронеже назвали сроки школьных каникул в новом учебном году. В приказе городского управления образования рекомендуют провести осенний отдых с 31 октября по 6 ноября. Зимние каникулы продлятся две недели – с 26 декабря по 8 января. И, наконец, перерыв между третьей и четвертой четвертью устроят с 27 марта по 2 апреля. Больше остальных будут отдыхать первоклассники. Для них посредине самой длинной четверти – с 13 по 19 февраля – устроят дополнительные каникулы.