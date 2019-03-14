Девушка из Воронежа помогает голливудским звездам получать «Оскары»

История 26-летней Елены из Воронежа выглядит почти как сказка. Девочка из немузыкальной семьи с ранних лет демонстрирует необычайный талант: прекрасно поет. Но в родном городе не так много возможностей, чтобы реализовать творческий потенциал, поэтому Лена мечтает попасть в престижный музыкальный колледж в Бостоне. И вот в 19 лет ей выпадает счастливый билет: попробовала поступить туда - и у нее получилось.

После окончания учебного заведения она получает работу мечты - должность музыкального редактора в известной кинокомпании Warner Brothers. В Лос-Анджелесе девушка начинает активно сотрудничать с голливудскими звездами. В ее портфолио уже создание оформления к «Человеку на Луне» (картина о Ниле Армстронге) вместе с оскароносным композитором Джастином Гурвицем, написавшим музыку к фильму «Ла-Ла Лэнд». А еще Елена сотрудничала с номинантом на «Золотой глобус» Рольфом Кентом. Но самый громкий ее проект - работа с Леди Гагой при написании альбома к киноленте «Звезда родилась» («Оскар» за лучшую песню).

Похоже на легкий и сказочный путь? А вот сама Елена Нежельская говорит, что это результат неустанного труда и небольшого везения.

«Появилось другое ощущение музыки»

Лена выросла в Воронеже в семье инженеров, которые прививали ей любовь к театру, выставкам и классической музыке. С детства девушка пела и занималась вокалом. После школы она поступила в воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей на отделении теории музыки. А потом, перед отъездом в Америку, даже успела поработать с губернаторским оркестром.

- Колледж Беркли - это практически Гарвард современной музыки. Очень престижное заведение. И, конечно, поступить туда было моей мечтой. Сделать это непросто из-за высокой конкуренции, особенно среди вокалистов, а также с точки зрения логистики. Плюс ко всему на тот момент мало россиян училось в вузе. Почти не было информации о поступлении и возможностях. Просто сайт колледжа, - вспоминает Лена. - Спасибо родителям, которые помогли мне и поддержали. Решение поехать на прослушивания в Бостон было взвешенным и обдуманным. Я очень сильно боялась, но поступила - мне дали стипендию. Думаю, что помогло сильное классическое образование, а еще везение. Вот так в 2012 году я оставила семью и переехала из России в Америку.

Обучение в Беркли расширило представление девушки о своих возможностях.Фото: личный архив.

Обучение в колледже Беркли, по словам девушки, отличалось большой творческой свободой и позволило ей расширить свои границы:

- Педагоги учили нас тому, что нет никаких правил и запретов. Для самовыражения ты можешь делать что угодно, если это не нарушает этические нормы. Высказывать любую точку зрения и отстаивать ее. Такой подход сильно раздвигает рамки, расширяет представление о своих возможностях. И в то же время показывает других людей с отличающейся позицией, учит с ними сосуществовать, находить компромиссы.

Но, конечно, самым большим откровением для Лены стало иное ощущение музыки в целом. Открытие новых подходов к тому, как с ней работать и как использовать.

- В Воронеже мне не приходило в голову, что можно быть не только исполнителем. В колледже у меня поменялись приоритеты. Мы могли выбирать из 12 специальностей: от музыкальной терапии до продюсирования в кино. Это специфическое направление, которое подразумевает работу с музыкой в синхронизации с видео, - одновременно и творческая, и техническая специальность. Ты создаешь композиции с учетом картинки, в которую тебе нужно попасть. Занимаешься подбором музыкального ряда или помогаешь композитору понять, где и какие темы подойдут. Для меня в этой работе было много технических аспектов, но именно ее я и выбрала.

«Сильно переживала из-за трудоустройства»

После выпуска из колледжа Лена могла еще на год остаться в штатах, чтобы найти работу. Специальность предполагала переезд из Бостона в Лос-Анджелес, потому что там сосредоточена основная часть потенциальных работодателей.

После выпуска девушка могла работать музыкальным редактором, композитором, дирижером.Фото: личный архив.

- В этот момент поняла, что поступить было легко. Конкуренция по трудоустройству в разы больше, несмотря на то, что теоретически я могла работать музыкальным редактором, композитором и даже дирижером. Но, как правило, выпускников моего профиля принимают на позицию ассистентов больших кинокомпозиторов. Хотя бывает и так, что тебя берут просто в качестве практиканта без оплаты, - рассказывает Лена.

В начале девушке не особо везло. Она отправила около 60 заявок в разные организации, и никто не хотел ее принимать.

- Я сильно переживала. А через какое-то время мне ответил редактор, который работал над музыкой в таких фильмах, как «Блондинка в законе», «Джуна». Мне очень повезло, потому что этот человек научил меня ремеслу. Вместе мы посотрудничали с композитором Рольфом Кентом. Это был фильм «Короче» с Мэттом Дэймоном. Снял его оскароносный режиссер Александр Пэйн. Фильм открывал Венецианский кинофестиваль в 2018-м. Но после этого проекта наступило затишье, - добавляет Лена.

Передышку девушка решила использовать правильно. И так как она всегда мечтала работать в Warner Brothers, то все силы направила на эту цель.

«Леди Гага - милый и приятный человек»

- Чтобы меня приняли в кинокомпанию, нужно было вступить в профсоюз. Но это очень сложный и болезненный процесс из-за отработки определенного количества часов на определенных проектах. Поэтому я просто решила прийти и рассказать о себе. На удивление, главный музыкальный редактор сообщил мне, что занимается первым режиссерским проектом Брэдли Купера с Леди Гагой «Звезда родилась», и предложил помочь ему.

Работа музыкального редактора сложная и многофункциональная.Фото: личный архив.

Эта работа заняла у Лены полтора года ее жизни. Трудились по десять часов в день. Иногда приходилось задерживаться и дольше.

- «Звезда родилась» - это мюзикл. Все песни, записанные вживую, надо было синхронизировать с видео. К каждому кадру подобрать свой музыкальный материал. Если на экране - струны гитары, но мы не слышим звук инструмента, то музыкальный редактор добавляет его. Все проходит через нас. Каждый малюсенький отрывок нужно было обработать и отправить в правильное место, чтобы звучало все натурально, - поясняет Елена.

Какие-то вопросы девушке пришлось обсуждать непосредственно с самой певицей.

Lady Gaga, Bradley Cooper - I'll Never Love Again.

- Финальную версию песни мы обсуждали в студии, расположенной в одном из ее домов на голливудских холмах. С Леди Гагой мы говорили о некоторых технических аспектах ее альбома. Могу сказать, что она очень милый и приятный человек. От нее чувствуется сердечное и доброжелательное отношение. Ее большое преимущество - команда, люди, которыми она себя окружает: очень верные, добросовестные и исключительно нацеленные на успех певицы.

Лена хоть и не полжизни работает со звездами, но все равно добавляет, что зачастую они очень простые и душевные.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born).

- Леди Гага, Брэдли Купер очень похожи на нас - простых людей. Также ежедневно я сталкиваюсь с заслуженными представителями киноиндустрии, которые не мелькают на экране. Всех их отличает любовь к тому, что они делают. Все нацелены на результат. И вот это отсутствие высокомерия подкупает. У них хочется учиться. И если они видят потенциал в человеке, его желание узнавать новое, то легко включат его в свой круг. Не нужно подлизываться или хвалить себя. Тебя оценивают исключительно по работе, которую ты делаешь. Конечно, в Лос-Анджелес съехались самые амбициозные люди. Зачастую они не обладают таким отношением к жизни, как Брэдли Купер или Леди Гага, а просто хотят урвать свой кусок. Но самовлюбленные никому не нравятся. Не нужно бежать впереди паровоза.

На церемония награждения Golden Reel Awards за выдающееся звуковое редактирование в кино.Фото: личный архив.

«Человек - не остров»

- Я приехала в другую страну в юном возрасте, поэтому адаптироваться получилось быстро. Английский язык знала хорошо. В колледже окружали люди разных национальностей, многие были русскоязычными, поэтому я не почувствовала отрыва от своей страны. По мироощущения я по-прежнему русская. Более консервативная. Для меня важна культурная жизнь, которую в Лос-Анджелесе найти сложно, а американцам интереснее съездить на фестиваль в пустыню.

Сейчас у Лены есть возможность снимать отдельную квартиру (по приезде в штаты девушка делила крохотную комнату с соседкой), ездить на машине (правда, это уже необходимость) и выбирать самостоятельно, над какими проектами работать.

- Мне нравится выражение: «Человек - не остров». Оно о том, что никто не может жить и работать без поддержки близких людей и наставников. В чем-то мне повезло, в чем-то мне помогли. Но не потому, что я чья-то дочь или жена, а потому что видели, как я люблю свое дело.

Лена хочет участвовать в творческой жизни Воронежа.Фото: личный архив.

Несмотря на то, что сейчас жизнь Лены практически полностью связана с другой страной, она скучает по Воронеже и хочет участвовать в творческой жизни города. Удачным примером реализации этого желания стало сотрудничество девушки с Новым театром. Лена написала музыку для спектакля «Любовь».

- Это был очень приятный опыт. К сожалению, саму постановку я не видела, но читала сценарий. Мне понравилось, как ребята относятся к своей работе, как они горят делом. Конечно, работа с Леди Гагой отличается, например, по финансовым ресурсам, которые можно задействовать. Различается специфика. Но мое отношение одинаковое - профессиональное. Тем более, что, с точки зрения таланта, воронежские проекты не хуже тех, над которыми я работаю в Америке.