В Воронеже появятся детские площадки для изучения правил движения

Проект площадки от УГИБДД по Воронежской области.

Детские игровые площадки с возможностью изучения правил дорожного движения появятся в Воронеже. Об этом сообщил глава регионального УГИБДД Евгений Шаталов. Проект создан по инициативе Госавтоинспекции вместе со специалистами в сфере комплексного благоустройства городской среды. Такие объекты планируют размещать в крупных жилых комплексах, скверах, парках, на пришкольных территориях и в детских садах.

- Уже есть определенные договоренности. Подобную площадку оборудуют в мегашколе, которую возведут на улице Ломоносова. Потом идея будет интегрироваться в другие места, парки. Мы предлагаем использовать проект как в новых проектах благоустройства, так и при реконструкции уже существующих детских площадок. Это уникальный опыт. А стоимость его реализации сопоставима с обычными игровыми объектами, - пояснил Евгений Шаталов.

В региональном УГИБДД отметили, что такие детские площадки не являются специализированными автогородками, а предлагаются взамен привычных. Они включают в себя стандартные игровые элементы и малые архитектурные формы: качели, песочницы, горки, скамейки и т.д. Однако объекты должны быть расположены особым образом - с учетом правил дорожного движения. Кроме того, предполагается оборудование площадок велосипедными и пешеходными дорожками, знаками и макетами светофоров. Ориентировочный размер объекта 28 на 27 метров. Стоимость оборудования 2 750 000 рублей.

На площадках ребята смогут научиться правильному поведению на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах, управлять велосипедами и самокатами, безопасно строить маршрут из дома в школу. Также инфраструктура объекта позволит отработать навыки посадки и высадки из автобуса, даст понимание проезда перекрестков и примыканий, правильной парковки и расположения транспортных средств на проезжей части.