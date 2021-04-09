Проект «мегашколы» в Воронеже на 2 860 мест успешно прошел госэкспертизу

Так будет выглядеть школа Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

9 апреля проект «мегашколы» в Воронеже на 2 860 мест получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщили разработчики - ПИ «Гипрокоммундортранс».

Школу, площадью около 60 тысяч м2, планируют построить на месте бывших яблоневых садов в районе Московского проспекта в рамках областной адресной инвестиционной программы.

Так будет выглядеть школа Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

Ранее мы рассказывали, что в школе, например, на крыше планируют установить астрономическую башню, которую можно будет использовать как для уроков, так и для внеклассной деятельности.

Позже появилась информация о том, что центральное здание будет выполнено в форме большого круга и, по задумке авторов, должно напоминать «планету знаний», от которой исходят «лучи» учебных блоков: наука, общество, технология и IT, спорт.

Генеральный директор «Гипрокоммундортранса» Екатерина Алексеева отметила, что экспериментальный образовательный центр призван стать «школой будущего» с новой парадигмой – индивидуализации образования.

Так будет выглядеть школа Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

Школа рассматривается проектировщиками как единое пространство, в котором учащиеся будут перемещаться по принципу своей занятости и объединяться по мере необходимости для решения различных образовательных задач на стыке разных предметов.

Занятия можно будет проводить и за пределами здания - на открытой территории. Например, предусмотрены большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров, учебно-опытная зона с грядками, теплицами и водоемами.

Территория будет оборудована дорожными знаками, что поможет на подсознательном уровне обучать учеников младших классов правилам дорожного движения.

Ширина велодорожки по периметру земельного участка позволит передвигаться и на электротранспорте, и на велороллерах. Причем зимой она сможет превращаться в лыжную трассу. А в теплое время года центром притяжения станет летняя эстрада с амфитеатром.