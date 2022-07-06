Капремонт на вашу голову: жильцы воронежской двухэтажки пожаловались на халтуру подрядчиков

Многострадальная двухэтажка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Недавно «Комсомолка» рассказывала историю дома №39 по улице Баррикадной, где собственники остались в этом году без капитального ремонта из-за пересмотра планов Фондом капремонта. А в многоэтажке напротив – другая беда. Там ремонт провели, но как!

СТРОИТЕЛИ ТЯНУТ ВРЕМЯ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГАРАНТИИ

- Посмотрите на наш дом после капремонта, - ведет нас Марина, жительница двухэтажки 1960 года постройки по улице Баррикадная, 33. - Фасад начал осыпаться практически сразу после завершения работ. Все потому, что делали их в конце осени под дождем и в холоде.

Действительно, новая штукатурка и краска отошли по углам здания сверху, под крышей, и у фундамента. На одной стене дома видны следы недавнего устранения дефектов.

Марина поясняет: несколько раз обращались с претензиями по поводу качества проведенных работ, но подрядчик словно тянет время – ведь гарантийный срок вот-вот истечет. А там – что с кого спросишь?!

Во время дождя вся вода течет по стене... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

... и за шиворот входящим в подъезд Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КАРНИЗ В ДВА РАЗА УЖЕ НОРМАТИВНОГО

- А на крышу взгляните: вынос карниза всего 20 сантиметров, а по нормативам положено 40, - продолжает Марина экскурсию по дому. – У нас и заключение экспертов есть. Во время дождей вся вода течет прямо по стене, вот штукатурка и отслаивается. Зимой на этом карнизе метровые сосульки висят, страшно в подъезд заходить.

Кстати, козырьки к подъездам «отремонтированы» таким образом, что дождевая вода бежит по стене на голову и за шиворот входящим.

Потом Марина приглашает нас в подъезд. Тут зрелище еще печальнее – обшарпанные стены, полотки в следах от протеканий крыши, стертые до дыр деревянные ступени и полы, шаткие перила, за которые страшно взяться…

- В доме живут в основном старики и несколько инвалидов 1-3 группы. Всего 18 квартир. Конечно, какие с нас сборы на ремонт…

«АКТЫ ПРИЕМКИ РАБОТ ПОДПИСАНЫ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ»

Мы попросили департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области прокомментировать качество такого капитального ремонта. Чиновники ответили, что работы по ремонту кровли проводила подрядная организация ООО «СК «Диамир». А контролировало ГУП ВО «Облкоммунсервис».

- Работы по договору выполнены в полном объеме согласно проектно-сметной документации, - рассказали в департаменте. - Ремонт крыши выполнен в соответствии с существующей геометрией. Величина выноса карниза не менялась.

Акт приемки выполненных работ подписали представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, управы района, контролирующей организации и житель дома, уполномоченный решением общего собрания подписывать акты. К сегодняшнему дню трехлетний срок гарантии на устранение претензий истек.

Сыреющий фундамент Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ СУДИТСЯ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ФАСАД

Что касается фасада, то его в двухэтажке капитально ремонтировала вместе с системами теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, и ремонтом подвала в 2016 году фирма ООО «Ремстрой» под контролем МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ».

При приеме работы в акте не было указано никаких нареканий, сообщают в департаменте ЖКХ области. Срок гарантии на эти работы составляет пять лет и также истек. Но чиновники пояснили:

- В период гарантийного срока в адрес подрядной организации Фондом направлялась претензия с требованием устранить недостатки проведенного ремонта фасада. Сейчас Фонд направил исковое заявление в Арбитражный суд от 01.02.2022 с требованием произвести заделку трещин, восстановить отслоения штукатурного слоя цоколя, произвести локальный ремонт отмостки, восстановить штукатурный слой фасада и покрасочный слой фасада. Следующее заседание назначено на 19 июля этого года.

Истертые деревянные ступени Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А ПОДЪЕЗД – ЗАБОТА ЖИЛЬЦОВ И УК

А ремонт подъезда надо требовать от УК – пояснили в департаменте. Этот вид работ проводится по строке «текущие содержание и ремонт». Ремонт подъездов, согласно Постановлению Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (приложение № 7) должен проводиться силами УК раз в 3-5 лет, в зависимости от степени износа подъезда.

В том случае, если собираемых с жильцов дома по первой строке средств не достаточно для ремонта, собственники могут договориться на общем собрании о введении дополнительного целевого сбора. Решением общего собрания также определяется перечень и объем ремонтных работ.

- Следует отметить, что отсутствие в договоре управления пункта об обязанности управляющей организации производить ремонт подъезда, не освобождает последнюю от обязанности обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, - добавили в депатаменте ЖКХ и энергетики. - Исходя из судебной практики, ремонт подъездов - это обязанность управляющих организаций. Таким образом,он может быть выполнен силами управляющей организации ООО УК «Городок будущего».