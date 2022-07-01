Почти 2 тысячи соцконтрактов заключено с жителями Воронежской области за 6 месяцев этого года

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По итогам первого полугодия в Воронежской области заключено 1906 социальных контрактов. Из них 935 контрактов помогли в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, 388 – связаны с поиском работы, 357 – направлены на осуществление иных мероприятий и 226 – на ведение личного подсобного хозяйства.

Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средства, полученные по такому контракту, могут быть направлены на развитие личного подсобного хозяйства, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, поиск работы, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

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— Эта форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работа по заключению социальных контрактов в Воронежской области была значительно усилена. В ноябре 2020 года региональным парламентом был принят закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020—2022 годах». С принятием документа были увеличены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках этого закона с 2021 года финансовая поддержка мероприятий осуществляется, в том числе, за счет средств федерального бюджета в сумме от 325 млн рублей до 366 млн рублей ежегодно и рассчитана до 2024 года включительно. С учетом софинансирования из областного бюджета на оказание соцпомощи в области за 4 года будет выделено более 1,6 млрд рублей, что позволит охватить более 13000 малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

В марте 2022 года в ходе 19 заседания Воронежской областной Думы депутаты одобрили изменения в областное законодательство, касающееся вопросов оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Парламентарии одобрили продление срока действия регионального закона «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2023 годах» до 31 декабря 2024 года включительно.

Отметим, что в 2021 году в Воронежской области заключено более 3303 социальных контракта. На финансирование контрактов в бюджете было заложено более 382,3 млн рублей. Было заключено 784 контракта по направлению «поиск работы», 1253 — по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», еще 387 — на ведение личного подсобного хозяйства и 879 — на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

По результатам завершенных в 2021 году социальных контрактов 80% граждан, заключивших контракт по направлению «поиск работы» трудоустроены, 78% граждан, заключивших контракт по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» начали заниматься предпринимательством.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в 2022 году в регионе планируется заключить 3,5 тысячи социальных контрактов. На эти цели на сегодняшний день запланировано направить 425,8 млн рублей.

Кроме того, по поручению президента будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на развитие своего дела и на ведение личного подсобного хозяйства на 100 тысяч рублей. Так, по направлению предпринимательской деятельности максимальный размер выплат будет увеличен с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. А на ведение личного подсобного хозяйства вскоре можно будет получить до 200 тысяч рублей (сейчас – максимально 100 тысяч).

Чтобы оформить социальный контракт, нужно обратиться с заявлением и документами в орган соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. Подробности можно найти тут