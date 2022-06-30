Россия воспрянет

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Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм

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Такова тема предстоящего 2 июля IV совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своём докладе отмечает, что системный кризис капитализма нарастает. Вопрос вновь стоит предельно остро: или-или. Он состоит в том — погубят ли мир алчные аппетиты глобальной олигархии или о сумеет избежать худшего, возьмёт за образец выдающиеся практики социального прогресса и откроет перед собой новые исторические горизонты.

Альтернатива проводимой политике — наша программа неотложных мер по возрождению России. Она требует отстранения олигархии от управления экономикой. Стратегические отрасли подлежат национализации. Финансовую систему пора подчинить задачам ускоренного развития страны. Более чем назрело возрождение государственного планирования.

Пришло время покончить с политикой разгрома национальной промышленности. Более нетерпима ситуация, когда в руки иностранного капитала перешло от 50% до 90% производств в её важнейших отраслях.

Проводимая политика позволила вывезти из страны более триллиона долларов. Половина золотовалютных резервов России стала теперь добычей враждебных государств.

Российское село продолжает бедствовать. У нас, коммунистов, есть внушительная программа подъёма сельского хозяйства!

Проводимый курс десятилетиями громил наше образование. Он подрывал фундаментальную и прикладную науку. Нам пришлось несколько лет биться, чтобы решить, казалось бы, очевидный вопрос: в России должен быть День русского языка!

Программа КПРФ позволит преодолеть разруху, деградацию и преступную глупость.

Жизнь подтверждает правоту коммунистов

Актуальность предложений КПРФ доказала санкционная война против России. Судите сами:

– Мы требовали возвратить золотовалютные резервы в страну, нас не послушали. Половину резервов у страны отняли и вряд ли отдадут!

– Мы требовали отменить Фонд национального благосостояния и его средства консолидировать в бюджет. Большинство средств ФНБ было заморожено на счетах за рубежом.

– Мы требовали запретить регистрацию российских предприятий за рубежом, нас не послушали. В результате доходы, имущество, дорогостоящие яхты за границей российских олигархов сейчас отбираются странами Евросоюза.

– Мы требовали ограничить строгими рамками всех иностранных инвесторов. В результате санкций в России закрыты сотни предприятий, принадлежащих иностранным инвесторам.

– Мы ставили вопрос о производстве собственных самолетов, нас не послушали. Сегодня «Боинг» и «Эйрбас» пытаются оставить нас без гражданской авиации.

– Мы требовали производить свои товары. Нас не послушали. Теперь в связи с санкциями в Россию прекратили поставлять продукцию.

Если действующий режим хочет консолидации общества перед лицом внешних угроз, надо вытащить затычки из ушей, к чему призвал на последнем заседании Госдумы руководитель КПРФ Г.А. Зюганов, и пойти на реальный диалог с КПРФ.

Мы - помним! Мы - гордимся!

22 июня - День памяти и скорби – это напоминание о не вернувшихся с фронта бойцах, о замученных узниках концлагерей, о пожертвовавших своими жизнями партизанах и подпольщиках, об умерших от голода и бомбёжек мирных жителях, о разрушенных городах и сожжённых дотла деревнях.

Советские люди как один встали под ружье, и пошли под руководством Коммунистической партии защищать свою родину.

И наша страна, собравшись с силами после первых неудач, одержала выдающиеся победы, не знающие аналогов в истории. Над рейхстагом взвилось красное Знамя.

Сегодня, когда коричневая чума подняла голову в XXI веке, когда на Украине уничтожают памятники не только вождям мирового пролетариата, но классикам советской и российской литературы, этому нет прощения. Поддержка наших воинов, которые идут в бой под красными знамёнами отцов, дедов и прадедов, с шевронами с советской символикой - это наш долг перед нашими армейцами, и мы обязаны сделать все, чтобы этот гадкий нацистский режим был ликвидирован и больше никогда не вернулся!

Мы, коммунисты, в день 81-летия начала Великой Отечественной войны провели возложение венков и цветов на площади Победы. Знаменательно, что мероприятие КПРФ проходило вместе с мероприятием для школьников, отдыхающих в летних лагерях. Ребята смогли увидеть красные Знамёна - символы Победы, услышать коммунистов – наиболее последовательных защитников и продолжателей её идеалов.

Также в день начала Великой Отечественной войны воронежские комсомольцы во главе с первым секретарем Воронежского обкома ЛКСМ Вячеславом Смирновым по поручению депутата Госдумы Гаврилова провели субботник на Воинском мемориале Коминтерновского кладбища. В память о советских воинах, не пожалевших жизни для защиты Родины, на надгробия легли красные гвоздики.

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Воронеж - город-герой

28 июня 1942 года началось сражение между войсками Красной Армии и объединёнными силами вермахта, венгерской и итальянской ударных армий – битва за Воронеж.

И пусть она не считается – а зря – настолько исторической, как битва за Москву, Сталинградская или Курская битвы, но она во многом способствовала укреплению наших боевых позиций у Дона и Волги и привела в итоге к сковыванию огромных сил противника по направлению на юго-восток, к Сталинграду и Кавказу, к каспийской нефти.

212 тревожных дней и ночей шло это сражение. Только города-герои СССР Ленинград и Севастополь были в зоне военных действий дольше, чем Воронеж. Есть только два советских города, куда фашисты вошли, но полностью так и не овладели – линия фронта проходила через священный Сталинград и наш Воронеж. Воронеж по праву именуют «Сталинград на Дону».

И к тому же, наш город является единственным населённым пунктом Советского Союза и всей поверженной Европы периода Второй мировой войны, где гитлеровцы так и не смогли организовать свою администрацию и назначить бургомистра из числа местных жителей.

Ни один наш земляк не записался в полицаи. Воронеж и воронежцы так и не подчинились ненавистному врагу! И вполне по праву, в 2008 году Воронеж получил высокую награду Родины – почётное звание «Город воинской славы».

«Животворящий, полный разума русский язык»

В честь Дня русского языка – пушкинского дня России в Воронежском обкоме КПРФ состоялся литературно-музыкальный вечер.

Зрители встречали аплодисментами каждый номер, горячо поддерживая всех участников – от патриарха воронежского краеведения 90-летнего В.В. Чирикова, многие годы потратившего на исследование связи А.С. Пушкина с воронежской землёй, до совсем юного 9-летнего Алексея Богатикова, с искромётным юмором прочитавшего стихи, демонстрирующие возможности словообразования в русском языке.

Группа деятелей культуры была награждена медалями ЦК КПРФ «100 лет образования СССР».

Россия воспрянет

В поддержку специальной операции Российских вооружённых сил по демилитаризации и денацификации Украины в помещении Воронежского обкома КПРФ прошла музыкально-литературная программа «Я люблю тебя, Россия».

Исторический опыт доказывает, что искоренить нацизм можно только силой, поэтому КПРФ всецело поддерживает специальную военную операцию на Украине. В то же время коммунисты подчеркивают, что победа может быть достигнута только при изменении проводимого курса – как социально-экономического, так и в сфере культуры.

Лидер женского движения Светлана Вертепова выразила общую позицию стихами замечательного русского и советского поэта Игоря Северянина «Россия воспрянет»!

На протяжении всех месяцев КПРФ активно выступает в поддержку спецоперации Российской армии на Украине. Прежде всего потому, что она носит антифашистский характер и отвечает интересам русских и всех граждан Луганской и Донецкой народных республик.