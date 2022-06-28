Последние новости Воронежа на 28 июня 2022 года: отключение воды, суд над вице-мэром и забракованные пляжи

Санитарные врачи забраковали воду у пяти пляжей города. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже жители девяти улиц останутся без холодной воды на семь часов. Ресурс отключат 28 июня с 10.00 до 17.00. В это время специалисты будут ремонтировать водовод на улице 9 Января. Под ограничения попадут следующие адреса:

- улица Революции 1905 года №№ 80, 82;

- улица 9 Января №№ 54 – 68Л, 68/2, 68/4, 68 к.1, 68 к.2, 68 к.3, 68 к.4, 87;

- переулок Специалистов;

- улица Пирогова №№ 1 – 6;

- переулок Кабельный;

- переулок Электронный;

- улица Промышленная;

- переулок Слесарный,

- улица Свободы №№ 26 – 38; 79 – 87Г.

В Воронеже начался суд по коррупционному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Его обвиняют сразу в девяти эпизодах крупного мошенничества на выборах (ст. 159 ч. 3) и превышении должностных полномочий (ст. 286.1 УК РФ). По версии следствия, в 2020-м на посту главы Коминтерновского района Бавыкин пообещал одному из кандидатов в депутаты воронежской гордумы Сергею Кудрявцеву обеспечить во время предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей. Кандидат в депутаты деньги передал, однако услугу ему не оказали и 400 тысяч не вернули. После этого сотрудники ФСБ и СКР задержали бывшего вице-мэра.

51-летнего жителя Каширского района осудят за ДТП, в котором погибли пять человек и еще одна женщина получила тяжелые травмы. Авария случилась в прошлом сентябре в Панинском районе. На 282-м км трассы «Курск-Саратов» пьяный водитель КамАЗа врезался в стоящий на дороге «Форд Фьюжн». От удара легковушка въехала в грузовик, находившийся впереди. Эти машины остановились на проезжей части из-за ранее случившегося ДТП. В итоге иномарка превратилась в груду металла. В ней погибли пять человек. Скончались 43-летняя женщина-водитель и четверо пассажиров: двухлетняя девочка, 43-летняя женщина и мужчины 35 и 47 лет. 71-летняя пассажирка «Форда» выжила, но попала в больницу. Виновника аварии задержали в тот же день. Он признался в употреблении спиртного. Правоохранители завершили расследование. Материалы дела направили в суд.

Санитарные врачи забраковали воду у пяти пляжей Воронежа. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по микробиологическим показателям не соответствуют нормам пляжи на водохранилище в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж, в парке «Дельфин» и на базе отдыха «Маяк» на Усманке. По санитарно-химическим показателям - нельзя купаться на водохранилище у СК «Локомотив» (ул. Панфилова), а также у парка «Алые паруса».