Стало известно, могут ли воронежские водители отсудить компенсацию за поврежденные во время ливня 13 июня машины

Машина на переулке Газовый почти целиком ушла под воду. Фото: Артем ЦЫПАРКИН

Во время сильного ливня 13 июня многие улицы Воронежа в буквальном смысле слова ушли под воду. Особенно мощные осадки были в Советском и Центральном районе. Вода местами едва не заливалась внутрь машин, а на переулке Газовый (ЖК «Скандинавия») выложили снимок, на котором виден автомобиль, в котором осталась не затопленной только крыша.

Владельцы автомобилей, многие из которых получили, как минимум, сильный гидроудар, естественно, задаются вопросом, могут ли они получить компенсацию материального ущерба. Перспективы возможных судебных исков по этому поводу оценил адвокат Николай Алимкин:

- Здесь все зависит от того, признают ли синоптики дождь 13 июня стихийным бедствием, которое, как известно, является форс-мажором, исключающим какую-либо ответственность коммунальных служб. Если ответ синоптиков будет отрицательным, тогда водители могут написать претензию. Ее нужно направить в УК или ТСЖ, если машина оказалась затоплена во дворе, либо к городским властям, если автомобиль захлестнуло водой на дороге, не относящейся к дворовой территории. И приложить соответствующую справку от регионального Гидрометцентра.

В центре Воронежа 13 июня автомобили тоже скорее плыли, чем ехали. Фото: Павел СБИТНЕВ

Мы уточнили по поводу, так сказать, статуса дождя 13 июня у воронежских синоптиков.

- По большому счету такой ливень не является не то, что стихийным бедствием, но даже опасным природным явлением, - сообщил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Конечно, не каждый день на город выпадает половина месячной нормы осадков – 27 мм, но такое все же периодически случается. И по идее, ливневая канализация с таким потоком воды справляться должна. Водители могут получить соответствующие справки, если обратятся в нашу службу.

Таким образом, схема действий для владельцев автомобилей понятна. Сначала нужно получить справку в Воронежском гидрометцентре. А потом обратиться с претензией либо в УК или ТСЖ, либо в профильное управление городской администрации. А дальше уже в диалоге с коммунальщиками решать, доводить дело до суда или нет.