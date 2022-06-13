В Воронеже ливень топил машины и заставлял горожан пускаться через дорогу вплавь

Так ехали машины во время дождя в самом центре Воронежа. Фото: Павел СБИТНЕВ

Вечером в понедельник, 13 июня, Воронеж накрыл мощный ливень. Дождь шел около 40 минут, местами переходил в грозу и град. По улицам Воронежа устремились потоки, напоминающие горные реки. Да и глубина их была порядочная, в некоторых местах машины скрывались почти вместе с крышей. Многие наверняка не избежали гидроудара. А значит, предстоят хлопоты с оплатой страховки – надеемся, что такое ЧП подпадает под выплаты.

Судя по фото и видео, размещенном в соцсетях, основной разгул стихии пришелся на Советский район Воронежа. К примеру, в переулке Газовый (ЖК «Скандинавия») одна из машин скрылась под водой почти полностью.

На переулке Газовый машина почти полностью скрылась под водой. Фото: Артем ЦЫПАРКИН

Немногим лучше ситуация была на улице Пеше-Стрелецкой и в парке «Танаис». Там мощный поток чуть ли не срывал машины с дороги. А, чтобы перейти дорогу, порой практически приходилось пускаться вплавь. На Пеше-Стрелецкой, 100 «Нива» и вовсе одним колесом ушла под не выдержавший напора потопа асфальт.

Впрочем, и центру Воронежа досталось. У ТЦ «Галерея Чижова» на улице Кольцовской автомобили скрывались под водой по крайней мере наполовину. А пешеходам приходилось переходить улицу босиком.

Такой потоп был у ТРЦ "Галерея Чижова". Фото: предоставлено читателем.

Улицу на Кольцовской приходилось переходить босиком. Фото: предоставлено читателем.

Меньше досталось Коминтерновскому району. Там традиционно под водой оказался участок под мостом на перекрестке Бульвара Победы и Московского проспекта – там низина, куда при ливнях устремляются потоки со всех окрестностей.

Так автомобили двигались под мостом на перекрестке Бульвара Победы и Московского проспекта. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На этом фоне в управлении информации мэрии Воронежа выдали традиционный спокойный комментарий:

- Как известно, если в раковину открыть кран, то вся вода будет уходить сразу, а если опрокинуть ведро, то раковина переполнится и опустошится не моментально. Так же и на городских улицах. Вскоре после окончания ливня вся вода на магистральных улицах будет принята системой ливневой канализации. Все проблемные места, например, низкие по рельефу, где исторически образовываются локальные подтопления, находятся на контроле у сотрудников районных управ. Для более оперативного отвода воды ее откачивают помпами и спецмашинами.

Впрочем, мало кто из воронежцев, столкнувшимся с напором далеко не самой ужасной стихии, согласен с тем, что эта ситуация штатная, и остается только потерпеть, пока вода не уйдет.