Воронежские дачники лишились единственного рейсового автобуса

Фото: Чабаненко Игорь Фото: из архива «КП»

В редакцию «Комсомольской правды» обратились пенсионеры, имеющие участки в СНТ «Ветеран» и СНТ «Отдых», расположенных в районе Подпольного. 7 июня дачники неожиданно для себя узнали, что их рейсовый автобус, которым они тридцать лет добирались до своих участков, сократил маршрут на две остановки. Теперь конечная остановка находится у улицы Придонской. Дальше – почти 4 километра – дачникам приходится идти пешком. Другого транспорта до «Ветерана» и «Отдыха» нет.

- Маршрутом пользуются в основном пенсионеры и ветераны, которые имеют льготы на поезд, видно, перевозчику и не выгодно катать нас бесплатно, поэтому маршрут и сократили, - предположили наши читатели.

Но на деле все оказалось совсем иначе. Вот что нам рассказал руководитель автотранспортного предприятия, которое обслуживает этот маршрут, Алексей Хрипушин:

- На нашем маршруте прошла проверка автодорожного надзора, в ходе которой выяснилось, что участок дороги от улицы Придонской до СНТ «Ветеран» и «Отдых» не соответствует техническим требованиям для перевозки пассажиров автобусом и не даже не оформлен ни на чай баланс. Иными словами, на нем невозможно обеспечить безопасность пассажиров. Дорога разбита, много ям, но, самое главное, она слишком узкая – два большегруза элементарно не разъедутся.

По итогам проверки инспектор управления автодорнадзора Воронежской области выписал компании предупреждение о недопустимости нарушения закона. В противном случае и предприятию, и руководителю, и водителю грозят огромные штрафы.

- Мы понимаем проблему пенсионеров и не против того, чтобы возить их до конечной, но рисковать их жизнями и здоровьем недопустимо, - продолжает Алексей Хрипушин. – Мы уже рассматривали разные варианты выхода из этой ситуации, но ни один из них пока не подходит.

О других распространенных проблемах дачников читайте в нашем материале.