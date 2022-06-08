Сосед-захватчик, огромные взносы и штрафы: разбираем дачные проблемы воронежцев

Карикатура Мартинович Катерина Фото: из архива «КП»

Лето, солнце, свежий воздух, тишина и овощи-ягоды со своего участка. Такой представляется идеальная картинка для дачника. Но на практике владельца участка в СНТ подкарауливают самые неожиданные, досадные и порой трудно устранимые бытовые и юридические проблемы. Рассмотрим самые распространенные из них.

Необоснованные взносы

Начнем с того, что отдых на даче отнюдь не бесплатное удовольствие. По закону все члены садового товарищества платят взносы, которые делятся на целевые и членские.

Размер и срок внесения платы определяет общее собрание членов СНТ. Если вы считаете, что суммы необоснованы, то нужно обратиться к председателю товарищества с требованием об уменьшении платы и внести этот вопрос в повестку общего собрания. Если вам будет в этом отказано, дальнейший спор можно вести только в суде.

Карикатура Мартинович Катерина Фото: из архива «КП»

Обязаны ли платить взносы дачники, не пользующиеся участком?

Довольно распространенной является ситуация, когда дача досталась в наследство, или интерес к ней пропал, и вы перестали показываться на участке. Надо ли в этом случае платить членские и целевые взносы? Закон здесь однозначен: платежи являются обязательными для всех. Избавиться от лишней финансовой нагрузки поможет лишь продажа участка.

«Неправильный» председатель

Высший орган товарищества – общее собрание его членов. Единоличный исполнительный орган – председатель и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - правление товарищества. Есть также ревизионная комиссия, в задачи которой входит контроль расходования вносимых членами СНТ средств. Председатель, члены правления товарищества и ревизионная комиссия избираются общим собранием.

Если у вас есть сомнения в добросовестности председателя, вы имеете право поставить вопрос о переизбрании руководства на общем собрании.

Если сменить председателя не представляется возможным, остается собирать доказательства, подтверждающие неправомерность его действий, жаловаться в прокуратуру, полицию или суд. В качестве доказательств потребуется предоставить копии чеков, квитанций, договоров и другие документы; скриншоты переписки; аудиозаписи.

Шумные соседи

Ваши соседи привыкли на даче «гудеть» на все сто, а вы предпочитаете тихий отдых? Тогда конфликт неизбежен. Как его решить? Если найти компромисс не удается, можно привлечь к решению проблемы руководство СНТ. Если и это не поможет, обращайтесь к участковому – на всей территории Воронежской области действует закон о тишине: веселиться, слушать громкую музыку и проводить шумные работы можно лишь в период с 7.00 до 22.00.

Сосед – захватчик

Владельцы участков в садовых товариществах часто конфликтуют на почве раздела территории. Например, сосед захватил вашу землю. Или поставил забор через дорогу, запретив пользоваться ею другим членам СНТ. Как действовать в этом случае?

Прежде всего надо выяснить, установлена ли граница и где. Этот факт должен быть оформлен документально. Здесь поможет обращение к специалистам Росреестра и получение выписки из ЕГРН.

Если выяснится, что граница не оформлена, то надо вызвать кадастрового инженера и установить границы своего участка. Только после этого можно будет доказать, что сосед нарушил ваши права.

Дом соседа затеняет участок

Расположение построек на садовом участке регламентировано законом. Согласно санитарными нормами минимальное расстояние от границы соседнего участка до дома составляет 3 метра, а до хозпостройки- 1 метр. Если правила нарушены, то можно потребовать от соседа снести незаконную постройку. Но делать это придется, скорее всего, через суд. И не всегда успешно. Гораздо эффективнее договариваться с соседями еще на этапе проектирования постройки, чтобы избежать конфликта и проблем в дальнейшем.

Каких животных можно держать на дачном участке

Это определяется правилами землепользования конкретно вашего товарищества. Поэтому, прежде чем заводить кур или другой мелкий скот, выясните, какие ограничения действуют на территории, где расположен ваш земельный участок.

В случае разрешенного содержания сразу позаботьтесь о соблюдении санитарных норм, чтобы впоследствии не столкнуться с жалобами соседей в Роспотребнадзор или суд.

Карикатура Мартинович Катерина Фото: из архива «КП»

ЗНАЙ!

За что дачник может получить штраф

- шашлыки на участке. Согласно противопожарным требованиям расстояние от мангала до дачи должно быть не менее 5 м, до поленницы, забора и беседки – 2 м. Нарушение этих требований повлечет штраф. С 8 июня 2022 года наказание составит от 5 до 15 тысяч на физическое лицо.

- разведение открытого огня. В этом случае минимальное расстояние должно составлять 50 м до ближайших построек, 100 м – до хвойных деревьев и 30 м – до лиственных деревьев. Владельцам участков, расположенных вблизи леса, надо знать, что за разведение огна в лесной зоне наказание теперь - от 15 до 30 тысяч. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, грозит административным штрафом на граждан в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

- превращение участка в свалку. Можно поплатиться за сбор и хранение мусора на дачном участке. Размер штрафа 1-2 тысячи.

- нецелевое использование земельного участка. Владельцу участка следует помнить об обязанности пользоваться им только по целевому назначению: для огородничества, садоводства или строительства дома. За использование участка, противоречащее его целевому назначению, владельцу грозит штраф. Например, если на участке организовать автосервис или шиномонтажную мастерскую. Или на землях под огородничество заниматься животноводством. Штраф составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка.

- сорняки на дачном участке. За заросший сорняками и бурьяном участок собственника могут наказать. Перечень сорных растений, с которыми необходимо бороться, утвердило Правительство. Однако он действует лишь для собственников земель сельхозназначения при условии, что сорняки заняли более 20-25% от общей площади земли. Наказание - до 50 тысяч штрафа. Если земля относится к ИЖС или к землям для огородничества, за сорняки на даче не оштрафуют.

- скважина и колодец, вырытые без оформления сертификата. В этом усматривается противоправное пользование недрами, что влечет за собой административную ответственность. Скважина на территории СНТ для мест общего использования может быть вырыта только после получения разрешения и оформления сертификата. Штраф за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. Однако в отношении личных скважин граждан штрафы не предусмотрены.

- туалет на участке с нарушением нормативов. Дачный туалет может быть следующего вида: биотуалет; люфт-клозет; пудр-клозет; септик. Туалет на дачном участке нужно устанавливать правильно с учетом строительных нормативов (Правила СП 53.13330.2019): для отходов оборудована герметичная емкость; расстояние до других построек – не менее 12 метров; до забора – от 2 метров; до колодца – от 8 метров. Нарушение правил грозит штрафом в размере до 5 тысяч рублей.

- мойка машин на участке. Смывая грязь с машины, владелец загрязняет почву. Мойка машин на дачном участке и на территории мест общего пользования в СНТ находится под строгим запретом. Размер штрафа за это нарушение устанавливается на муниципальном уровне.

- шумные вечеринки, нарушение закона о тишине. Если соседи вызовут полицию, возмутителю ночного спокойствия придется заплатить штраф. Наказание также определяет муниципаитет.