Сенатор Сергей Лукин проинспектировал строительство школы в Аннинском районе

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Совместно с куратором района – первым заместителем председателя регионального правительства Владимиром Поповым – Сергей Лукин проинспектировал ход строительства средней школы на 400 мест в селе Садовое. На стройплощадке прошло совещание с участием руководства муниципального района и организаций-подрядчиков.

«Строительству школ на территории Российской Федерации сегодня придается большое значение. В настоящее время в 80 регионах возводится порядка 600 школ, половину из которых планируется сдать в 2022 году. Одна из них строится на территории Аннинского района, в Садовском сельском поселении», - отметил сенатор.

Аннинцы с нетерпением ожидают того момента, когда учебное заведение примет учащихся. Напомним, что это был наказ избирателей сенатору и он реализуется. Согласно условиям контракта, эта школа должна быть введена в эксплуатацию 1 августа. Парламентарий не сомневается в том, что сроки будут соблюдены и к началу учебного года педагогический коллектив сможет подготовиться в комфортных условиях.

«Отделочные работы вступили в финальную стадию. Мы обсудили с заказчиком все вопросы, которые еще требуют урегулирования. Я уверен, что наша сегодняшняя инспекторская проверка послужит дополнительным импульсом к тому, чтобы работы были завершены в срок, качественно и с высоким уровнем», - заявил Сергей Лукин.

Санкционное давление, по его мнению, не скажется на уровне объекта, характеризующегося высокой технической оснащенностью. «Руководство района, заказчик, подрядчик занимают по этому вопросу согласованную позицию, - заверил сенатор. – Мы рассмотрели вопрос по монтируемому оборудованию, которое установят в данной школе, и я уверен, что оно будет нисколько не хуже, чем импортное, которое предполагалось закупить до введения санкций».

Сергей Лукин также акцентировал внимание на предусмотренной проектом масштабной спортивной составляющей – помимо спортивного зала и спортплощадок, здесь появится стадион, который сможет принимать спортивные состязания районного значения.

По словам главы Аннинского района Василия Авдеева, строительство новой школы решает чрезвычайно актуальную для Садовского сельского поселения проблему. Износ зданий двух школ, работавших на этой территории, был столь значителен, что обеспечить условия обучения, соответствующие сегодняшнему уровню требований, было практически невозможно.

Теперь учителя и ученики переедут в новое здание.

«Построенная современная школа, объединив функции двух существовавших здесь ранее, станет базовой для малокомплектных школ сел Пугачи и Малые Ясырки», - уточнил глава района, добавив, что вопрос доставки учащихся уже продуман.

Как известно, Аннинский район славится крепкими традициями в области образования. Так, Аннинский лицей, построенный под кураторством Сергея Лукина в 2011 году, в настоящее время по рейтинговой оценке департамента образования Воронежской области среди 777 школ региона занимает 2-е место, рассказал Василий Авдеев.

Он уверен: «Открытие современной школы в Садовом позволит вывести образовательный процесс в этом сельском поселении, где работают сильные педагоги, на новый уровень. Технические возможности и современная инфраструктура учебного заведения помогут учителям проявить свои таланты».

Первый заместитель губернатора Воронежской области Владимир Попов, курирующий Аннинский район, считает, что строящаяся школа в Садовом станет значимым объектом и для областного образования в целом.

Кроме того, он подчеркнул: «Это действительно современный проект, и мы сегодня уже видим его реальные контуры. Для Аннинского района и Садовского сельского поселения он станет особым объектом. Внутреннее содержание должно будет соответствовать высокому уровню, заданному строителями. Вне всяких сомнений, район приложит все усилия, чтобы воплотить следующую часть задачи, сделать эту школу современной, соответствующей всем требованиям, которые предъявляются сегодня к системе образования».

Комментируя итоги совещания, сенатор Сергей Лукин напомнил также о том, что для России важным вопросом в сфере образования является скорейший переход на обучение в одну смену, и значительные бюджетные средства выделяются для решения задачи обеспечения юных граждан нашей страны достаточным количеством мест в школах. Так, на эти цели в Воронежской области на ближайшие три года запланирован общий объем финансирования почти 11 млрд рублей, а всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить более 234 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ольга Вороновская