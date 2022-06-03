Выходные в Воронеже: поездки на бобромобиле, фольклорный фестиваль, концерты в парках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

4 июня в Центральном парке пройдет V Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». Горожан приглашают соприкоснуться с самобытной народной культурой, фольклорным наследием, этнографией и традициями русского прикладного творчества. В празднике примут участие мастера-ремесленники, фольклорные и этнографические ансамбли и другие творческие коллективы.

Фестиваль стартует в 13.00 в Зеленом театре, там покажут театрализованную программу «Россия молодая». В парке развернутся интерактивные пространства, объединенные тематикой Петровской эпохи: выставка традиционных народных костюмов Воронежской области и кукол в костюмах Петровской эпохи, крестьянская изба с предметами домашней утвари и орудиями земледелия и крестьянского быта, на главной аллее будет работать площадка «Один день в Петровской деревне». На площадке «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» желающие смогут попробовать свои силы в забивании корабельных гвоздей и технике вязания морских узлов. Умельцы проведут мастер-классы по различным видам ремесла. На площадке «Под гармошку и жалейку» выступят лучшие гармонисты.

В литературной гостиной «Когда Россия молодая мужалась именем Петра» прочитают стихи о славных делах российского императора и покажут постановки любительских театров. Юных воронежцев аниматоры научат народным играм, забавам и песням на площадке «Петровские потехи».

Фестиваль завершится в 17.00 в Зеленом театре концертом «Землю русскую восславим» с участием Елены Василек и ведущих фольклорных и вокально-хоровых коллективов Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Рязанской областей. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

4 июня музей-заповедник приглашает юных посетителей на праздниК «Детский день в Костенках». Маленьких гостей в этот день ждут интересные мероприятия: конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», квест «По следам древних охотников», экскурсии по выставке детского рисунка «Загадочный зверь Индра», мастер-классы «Рисуем Индру» и «Раскопай Индру».

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО В МУЗЕЕ

Музей имени Крамского приглашает детвору в июне на программу «Наше древнегреческое лето»,

На мастер-классе «Я - вазописец» участники узнают о формах и предназначении древнегреческих сосудов, об особенностях каждого из художественных стилей вазописи, увидят настоящие древнегреческие вазы на экспозиции, а также попробуют свои силы в творчестве – распишут шаблон вазы в стиле древнегреческой росписи. Мастер-класс пройдет в пятницу 3 июня в 12.00. (6+)

ЗАНЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» будут проводить культурные и спортивные мероприятия. Ежедневно в течение июня у памятника Мандельштаму будет проходить бесплатный обмен книгами – буккроссинг.

У моста собираются проводить занятия по шахматам «Ход конем»: 3 июня с 14.00 до 17.00.

В амфитеатре будут выступать коллективы народного творчества: 3 июня с 17.00 до 19.00.

4 июня в 10.00 в парке начнется детский пленэр «Красоты моего парка».

Еженедельно по субботам и воскресеньям у фонтана будут проходить выставка-продажа «Город мастеров» (14.00-20.00), мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (15.00-16.00).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РУССКАЯ СТЕНА

4-5 июня во внутреннем дворике краеведческого музея (ул. Плехановская, 29) пройдет фестиваль "Русская стена. Выход в город". Воронежцев ждут пять площадок исторической реконструкции - "Война 1812 года", "Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.", "Польские гусары", "Раннее средневековье,", "Площадка мастер-классов".

А также научная конференция с историками, академиками РАН, музейщиками и реконструкторами, квест по музею. Начало в 11.00. 12+

СПЕКТАКЛИ

В театре кукол 3 июня в 10.30 "Волшебная лампа Аладдина" (4+).

В театре оперы и балета 4 июня в 18.00 опера Чайковского «Евгений Онегин» (12+). 5 июня в 18.00 балет «Руслан и Людмила» (6+).

В театре драмы 5 июня в 18.00 премьера - спектакль «История одного преступления», 18+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДВОРЦОВЫЙ WEEKEND

Во дворце Ольденбургских приготовили программу на выходные.

4 июня в 14.00 в Доме с ризалитами пройдет концерт «Струны души». В программе лирические и зажигательные произведения для домры в исполнении Алексея Переверткина, а также популярные арии из оперетт и романсы в исполнении Айнары Ганбаровой. За роялем — Яна Лисак. 12+

А на цокольном этаже дворца в 14.00 начнутся дворцовые мастерские «3D-открытка». На занятии участники узнают, кем и когда был построен дворец Ольденбургских и изготовят 3D открытку. Для этого понадобятся лишь шаблон, канцелярский нож и желание творить. 7+.

5 июня в 14.00 в Доме с ризалитами запланирован концерт «Летнее настроение». В программе арии из оперетт, романсы отечественных и зарубежных композиторов. Вокальные партии исполнят ведущие солистки театра оперы и балета Полина Карташова и Дарья Филиппова. За роялем Яна Лисак, 12+.

А на цокольном этаже дворца в 14.00 пройдут дворцовые мастерские «3D-открытка». 7+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОЕЗДКИ НА БОБРОМОБИЛЕ

5 июня на Центральной усадьбе заповедника пройдет развлекательная программа в честь Дня защиты детей и Дня эколога. Посетителей ждут конкурсы, игры и мастер-классы, катание на экологичном транспорте: бобромобиле и карете.

-- Приглашаем всех вспомнить детство: классики, скакалки, мячи и обручи. А чтобы перевести дух можно будет собрать паззлы или поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, или решать логические задачи и головоломки для тренировки интеллекта и памяти, мемокарты, запоминаторы и шарады, - сообщили в заповеднике.

5 июня вход на территорию Центральной усадьбы заповедника для всех бесплатный (необходимо получить бесплатный билет в кассе или на площадке Воронежского заповедника на мероприятии).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

5 июня в Никитинской библиотеке пройдет концерт выпускников отделения духовых и ударных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей.

В нем примут участие лауреаты всероссийских конкурсов Мария Атачук, Дарина Черная и София Грибанова, Александр Маслов, Николай Квачук, Денис Бухонский, Леонид Щербань, Роман Ревнивцев, Вероника Голенко, Максим Смирнов, Георгий Ушаков, Константин Куляев.

В программе прозвучат популярные произведения для соло трубы, ксилофона, фагота, саксофона, гобоя и фортепиано: Эжена Бозза «Агрестид», Франца Допплера «Венгерская фантазия», Франца Шуберта «Аве Мария», Ильи Шахова «Скерцо», Александра Цыганкова «Падэспань», Ж.-Батиста Арбана «Венецианский карнавал», Людвига Мильде «Тарантелла», Иоганна Себастьяна Баха «Ария», Антонио Вивальди «Концерт». Атакде трио для флейты и фортепиано – увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта и квартет для саксофонов и фортепиано «Экспресс-бугги» Анатолия Жульева. Ведущая Кристина Перезвончикова.

Концерт пройдет в лекционном зале четвертого этажа "Никитинки", начало в 18.00. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАБОТЫ МОДЕРНИСТОВ

В музее имени Крамского открлась новая выставка. На третьем этаже основного здания можно посмотреть «Модернизм» - более 50 живописных и графических работ из частной коллекции Юрия и Ольги Сидоровых (Липецк).

Модернизм объединяет множество направлений изобразительного искусства, начало которым положили еще в 60-х годах XIX века импрессионисты Мане, Моне, Ренуар и постимпрессионисты Сезанн, Ван Гог, Гоген. Направление получило развитие в первой половине XX века благодаря таким течениям, как кубизм, фовизм, абстракционизм, экспрессионизм. Искусство модернистов объединяла общая черта – художники по-новому подавали привычные образы, что выражалось в нестандартных формах, основанных на противостоянии классическому искусству, общепринятым канонам.

- Выставка «Модернизм» наглядно демонстрирует связь времен и показывает влияние исканий художников первой трети XX века на последующие поколения мастеров. Казавшееся неумелым или экстравагантным, даже шокирующим, несколько десятилетий назад – со временем стало привычным и естественным в современном искусстве. У посетителей выставки есть возможность познакомиться с творчеством художников, работы которых хранятся в крупнейших музеях мира, - отметили в музее.

Экспозиция представила работы художников 1920-30-х годов, которые стремились впитать все самое актуальное, выработать свой собственный стиль. Это выпускники ВХУТЕМАСа: М. Верпаковский, Н. Шестопалова, Н. Кашина, С. Степанян, Р. Рабинович, Н. Витинг, С. Маслих. Особое место в экспозиции занимают литографии А. Архипенко, одним из первых применившего принципы кубизма в скульптуре, и офорт Пикассо. Творческие искания и новации своих старших товарищей продолжили художники 1960-70-х годов. Эта генерация художников получила название «второго русского авангарда» или «шестидесятников». На выставке представлены работы крупнейших художников этого периода: О. Рабина, Э. Штейнберга, В. Стерлигова (ученика К. Малевича), П. Кондратьева (ученика П. Филонова), А. Батурина и других. 1980-90-е годы ярко высветили талант замечательных художников: П. Дика, А. Панкина, О. Ланга, А. Ройтбурда. Липецкий срез коллекции представлен работами В. Шевченко, М. Виноградова, Н. Углова, О. Буевой, К. Малахлова.

Посмотреть выставку можно до 24 июля.