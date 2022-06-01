Депутаты Воронежской облдумы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей

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Праздничные мероприятия прошли при поддержке регионального отделения Российского детского фонда.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова приехала на праздник, приуроченный к 1 июня, в социальный приют для детей и подростков города Воронежа. Сейчас здесь находятся 50 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Всех ребят забрали из неблагополучных семей, но именно в этом приюте они нашли настоящий дом. О них заботятся, лечат, воспитывают и учат около 60 педагогов.

Людмила Ипполитова осмотрела соцучреждение, отметила чистоту и уют в жилых помещениях, а также комфортные условия в комнатах психологической разгрузки, театральной студии, музыкальном зале. Педагоги сообщили, что очень мало детей возвращаются к своим биологическим родителям, зато их охотно берут на воспитание в приемные семьи. Например, сейчас здесь живет семья, эвакуированная из ЛДНР. Старший брат и 3 сестры, самой младшей нет и 4 лет. В настоящий момент решается вопрос с получением детьми Российского гражданства, после чего органы опеки начнут искать им новую семью.

Депутата облдумы пригласили принять участие в утреннике, подготовленном воспитанниками социального приюта. После чего всех артистов пригласили на чаепитие. Людмила Ипполитова передала им сладкие подарки, поздравила с праздником, пожелала им счастливой, долгой жизни.

- Сегодня замечательный праздник, который недаром совпадает с 1 июня, с началом самых долгожданных летних каникул. Я очень хочу, чтобы хорошее настроение и добрые улыбки никогда вас не покидали. Мы отмечаем День защиты детей и всегда готовы вас защищать от любых невзгод и неприятностей. Каждый ребенок имеет право на счастливую жизнь в достойных условиях, — подчеркнула Людмила Ипполитова.

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Депутат облдумы сообщила также, что парламентарии готовы помочь воспитанникам и сотрудникам приюта в любых организационных и бытовых вопросах.

А заместитель председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Елена Губина встретилась с ребятами из многодетных семей. Общение состоялось перед спектаклем Воронежского драмтеатра «Человек с детским акцентом».

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Билеты юным зрителям были предоставлены региональным отделением Российского детского фонда. Семья Павловых пришла в театр практически полным составом. Из 6 детей только старшая сестра не смогла приехать в Воронеж, после завершения медицинского колледжа она работает реанимационной медсестрой в Астраханском перинатальном центре.

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Семья не первый год приходит на спектакль в День защиты детей и считает это уже своей традицией. Елена Губина поздравила их, а также всех зрителей с праздником.

- Этот день призван напомнить нам, взрослым, каково это быть ребенком — улыбаться, радоваться мелочам и быть счастливым здесь и сейчас. На самом деле нам есть чему поучиться у наших детей. Сегодня в театр мы пригласили многодетные, малоимущие семьи, чтобы они ощутили по-настоящему праздничное настроение и смогли пообщаться друг с другом, с артистами, познакомились с интересными людьми, — отметила Елена Губина.

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Всего в регионе с 31 мая по 4 июня пройдет множество концертов, конкурсов, представлений, дискотек и других мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей.

Так, 45 ребят по приглашению Детского фонда встретили праздник в Москве, где посетили Большой театр, Исторический музей и Красную площадь. А накануне поездки по приглашению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, который также возглавляет Попечительский совет регионального отделения РДФ, побывали на большой экскурсии посвященной 350-летию Петра I.

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Участие в большой экскурсионной программе в этом году приняли одаренные дети, победители различных олимпиад и спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также дети из семей воронежских военнослужащих, участвующих в спецоперации.