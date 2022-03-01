Между Воронежем и Курском возобновилось железнодорожное сообщение

фото: Воронежская областная Дума

В торжественной церемонии, посвященной важному для регионов событию, принял участие председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

1 марта на станции Воронеж-1 прошла церемония по запуску поезда по маршруту Воронеж 1 — Курск — Воронеж 1. Железнодорожное сообщение между двумя городами возобновилось спустя 12 лет. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Павел Иванов, сотрудники и ветераны железной дороги.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов поблагодарил руководство ОАО «РЖД» и Юго-Восточной железной дороги за совместную работу по экономическому и социальному развитию области.

фото: Воронежская областная Дума

— Воронежскую областную Думу, правительство региона с ЮВЖД связывает давнее конструктивное сотрудничество. Юго-Восточная магистраль — одним из основных источников пополнения областного бюджета и надежный партнер в реализации совместных социальных проектов. Сегодняшнее событие направлено на решение главной задачи — улучшение качества жизни людей, создание комфортных условий для их передвижения, — отметил Владимир Нетёсов.

В рамках проекта «Соединяя Черноземье» скорые пригородные поезда сообщением Воронеж 1 — Курск — Воронеж 1 с остановками на маршруте: по территории Московской ж.д. — ст. Щигры, Черемисиново, Мармыжи, Кшень, Юго-Восточной ж.д. — о.п. Семилуки, ст. Касторная Курская начнут курсировать с 6 марта по воскресеньям. Время в пути следования составит 3 часа 25 минут. Стоимость проезда будет меньше, чем в автобусе. Состав рассчитан на 136 пассажиров. А с 11 марта 2022 года будет осуществлен запуск поездов на участке Курск — Воронеж 1 — Курск отправлением со ст. Курск по пятницам и воскресеньям, со ст. Воронеж 1 — по субботам и понедельникам.

фото: Воронежская областная Дума

В рамках подготовки празднования 80-летия Курской битвы запланирована организация туристических групп для посещения главных достопримечательностей, исторических и архитектурных памятников, в их числе и мемориальный комплекс «Курская дуга».