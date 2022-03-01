Темы соцподдержки и ЖКХ стали основными на приемах граждан у председателя Воронежской облдумы в феврале

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Жителям региона были оказаны консультации и даны разъяснения по вопросам ЖКХ и социальной поддержки.

Граждане просили разобраться в вопросах, связанных с начислением коммунальных платежей, качеством оказания услуг, взаимодействием с управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями. Избирателей также волновали вопросы, связанные с уборкой и благоустройством территорий.

Кроме того, в рамках тематических приемов, посвященных вопросам социальной защиты, поддержки многодетных семей, матерей и отцов, заявители обращались с вопросами о предоставлении субсидий, выплатах на детей, получении земельных участков под жилищное строительство. Также была оказана помощь в вопросах, связанных с переоформлением пенсии, реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, оказанием помощи в связи со сложной жизненной ситуацией.

Решение большинства вопросов удалось найти непосредственно во время приемов граждан. Остальные потребуют проработки совместно с профильными структурами исполнительной власти. Все обращения взяты на контроль.

Напомним, обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.