Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Городской бюджет увеличится на 6,8 миллиардов рублей»

фото: Администрация городского округа город Воронеж.

Глава Воронежа Вадим Кстенин провел рабочее совещание, основной темой которого стала будущая корректировка бюджета Воронежа. Ее необходимость возникла после решения губернатора Воронежской области Александра Гусева, по которому город получит дополнительные деньги для реализации масштабных инфраструктурных проектов.

– На прошлой неделе состоялось знаковое для города заседание Воронежской облДумы, на котором парламентарии закрепили решения губернатора Александра Гусева, скорректировав региональный бюджет, - сообщил Вадим Кстенин. - В результате Воронеж дополнительно получит больше 6,8 млрд рублей. Финансисты администрации провели за прошедшие дни огромную работу, чтобы подготовить соответствующую корректировку бюджета, которая в ближайшее время поступит в городскую Думу. Решение планируем рассмотреть уже в ближайшую среду А значит, все профильные управления муниципалитета должны быть готовы в самые сжатые сроки после получения лимитов выходить на торги.

Среди самых важных направлений, на которые пойдут дополнительные деньги, мэр выделил важнейшие инфраструктурные проекты – строительство водоподъемной станции ВПС-21, связи Шишкова-Тимирязева, дороги по улице Загоровского, реконструкцию и строительство объектов коммунальной сферы, в том числе, проблемной канализационно-насосной станции (КНС) на Шишкова, возведение там школы, создание системы водоотведения на территории, ограниченной улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева, Московский проспект, набережная Максима Горького и улицей Бурденко с выходом коллектора на очистные сооружения. Также финансы направят на ремонт и реконструкцию ключевых объектов социальной сферы, масштабное благоустройство.

– По прошлым годам вижу, что муниципальные заказчики сталкиваются с большими трудностями с поиском подрядчиков, с их добросовестностью. Тем важнее, пока идет процесс корректировки, максимально подготовить все необходимые документы для проведения торгов на строительные работы, где уже есть проекты, или на проектирование, где нужна разработка документации, – поставил задачи глава Воронежа.

Вадим Кстенин выслушал доклады заместителей по дорожным картам каждого ключевого объекта и отметил, что через некоторое время, когда пройдет вся подготовительная работа, управление муниципальных закупок будет перегружено задачами. В связи с этим мэр поручил управам районов ускорить проведение процедур по текущим направлениям работы:

– В самые сжатые сроки вы должны выйти на торги по всем традиционным работам – обновлению верхних слоев дорожного покрытия, строительству и ремонту тротуаров и т.д., чтобы к наступлению подходящих погодных условий уже иметь контракты с подрядчиками, а также освободить муниципальный заказ для работы по поиску исполнителей на новые масштабные проекты, – подчеркнул глава города.

Также мэр дал указание усилить работу по устранению дефектов дорожного покрытия литым асфальтом, применение которого допускается в текущих погодных условиях.

Олег КУЗНЕЦОВ