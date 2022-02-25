Видеть за цифрами и показателями судьбы людей

Глава Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков

…Если вам захотелось клубники в феврале – вам сюда, в Бобровский район. В Сухой Березовке туристы смогут попробовать ароматные ягоды из теплицы. Недалеко ферма, где делают отличный козий сыр. В Хреновом можно полюбоваться орловскими рысаками, а в «Доме шерсти» увидеть, как катают войлок.

Почему в Бобровском районе активно развивается сельский туризм? Какая причина роста надоев молока, производства мяса и показателей промышленности? Отчего, наконец, из Бобровского района не уезжают? Показатели миграции населения здесь минимальны.

В поисках ответов на эти вопросы «Комсомолка» отправилась в путь.

Фермер Виталий Рыбин разводит заанненских коз

Акцент – на животноводстве

…Получив при содействии администрации Бобровского района грант в размере 2 миллионов рублей, фермер Виталий Рыбин купил 100 заанненских коз. С 2018 года он разводит животных на племя: за дефицитным молодняком молочной породы стоит очередь. В месяц получают также 4 тонны козьего молока.

Второй грант от государства фермер использовал для приобретения сыроварного оборудования. Крафтовый козий сыр стали делать по своей технологии, выход до 420 кг в месяц. Направление новое, непростое, хотя и перспективное.

Если бы не помощь администрации, вряд ли бы на это отважился, признается фермер. Да и свободных денег не было. Гранты стали стартовым капиталом.

Кстати, с 2018 по 2021 гг. в районе выдано 17 грантов на 12,7 млн. рублей. Это бизнес-проекты по разведению цесарок, производство фуагры, разведение индюков и другие направления. Всего в Бобровском районе работают 94 КФХ и 20 сельхозпредприятий. В 2021 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 9,9 млрд. рублей.

Динамика развития аграрного сектора района красноречива. Даже в сравнении с советским периодом цифры впечатляют. Если брать 1990 год, успешный для сельского хозяйства, и 2021-й, получится такая арифметика. Валовый надой молока вырос с 43196 до 169349 тонн. Поголовье коров увеличилось с 17335 до 21386 голов, а производство мяса выросло с 9807 до 56962 тонны.

Глава Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков убеждён, что в сельском хозяйстве акцент нужно делать на животноводстве, более того, на переработке его продукции. Преимущества очевидны: отсутствие зависимости производства от погодных условий, круглогодичная занятость сельчан, производство качественных продуктов питания, создание местных брендов, раскрутка сельского туризма, дополнительные возможности для семейного малого бизнеса и много чего еще.

Времена, когда нас пытались накормить «ножками Буша», убивая отечественный аграрный комплекс, в прошлом. Сегодня сельское хозяйство возрождается. В районе растет не только производство колбасных изделий, сыра и подсолнечного масла. За последние 10 лет практически в 3 раза увеличилась средняя зарплата, составляющая сегодня 38 675 рублей, а количество вновь созданных рабочих мест выросло в 2 раза.

«Там, где есть животноводство – там жива деревня. Любой молочный комплекс дает от 120 рабочих мест, свиноводческий комплекс от 80 мест. За этими цифрами живые люди, их семьи. Человек с хорошей работой, стабильным заработком вряд ли уедет из села», - говорит Анатолий Балбеков.

За клубникой — в Бобров!

Хочу жить в Бобровском районе!

Администрация района активно развивает Индустриальный парк «Бобровский». Объем коммерческих инвестиций в Бобровском районе в 2021 году составил 8,6 млрд. рублей. Среди проектов на стадии реализации строительство завода по сборке сельхозтехники, сыродельного завода, тепличного комплекса, где уже работает более 400 человек и предприятия по глубокой переработке зерна, увеличение заводских мощностей по производству мела, строительство элеватора и другие позиции.

В районе инвесторы работают в контакте с руководителями местных поселений, принимая на себя часть забот о поддержании территорий, дорог и объектов соцсферы.

Неудивительно, что безработных в Бобровском районе всего… 114 человек. Это на 50 тысяч человек населения! Тем не менее, важный фактор для любой семьи, кроме работы и крыши над головой, наличие детсадов, школ, медучреждений. А еще возможность приобщать детей к занятиям спортом и творчеством.

Мало кто до конца понимает трагические последствия вымирания деревни. После перестройки, по разным оценкам, исчезло до 30 тыс. деревень. «Жители села уезжают из-за ликвидации детсадов, почтовых отделений, ФАПов и школ. Если так пойдет и дальше, то кормить Россию будет некому», - предостерегает Анатолий Балбеков.

Эту проблему в районе осознают и работают над ее решением. Только за последние годы построено 16 многоэтажных жилых домов, 3 детсада на 565 мест, образовательный центр «Лидер», 14 многофункциональных спортплощадок, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Ледовый дворец в селе Слобода.

Здесь реконструируют водопроводные сети, школы, детсады, благоустраивают парки и скверы, облагораживают пляжи. Жителям района доступны услуги здравоохранения, включая эндопротезирование суставов, экстренноестентирование и урологические операции.

Курс на комплексное развитие сел здесь успешно реализовывается. Тому, кто не был в Боброве несколько лет, райцентр и многие села не узнать, так они изменились.

Реформа отделит власть от народа

В районе гордятся достижениями в спорте. Детей нужно отрывать от компьютеров! На базе школ организованы спортивные классы по хоккею, гандболу, футболу, плаванию, волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо. В двух бассейнах и Физкультурно-оздоровительном комплексе доступны занятия разными видами спорта. Неслучайно в спартакиаде учащихся Воронежской области 2021 г., в которой принимали участие и городские районы, Бобровский занял 1 место.

Конечно, проблемы есть. Большую обеспокоенность Анатолия Балбекова вызывает, в частности, готовящаяся реформа местного самоуправления. Новый закон предлагает упразднить городские и сельские поселения. Но ведь к главе сельского поселения идут со всеми проблемами! С реформой теряется связь представителей власти и народа. Самые простые вопросы сельским жителям придется решать в райцентре, ехать за десятки километров!

…Пока в Бобровском районе вымирание деревни удалось приостановить. Здесь комфортно жить: работать, растить детей, отдыхать. Так бывает, когда руководство видит за цифрами и показателями – людей и их судьбы.

Но для кардинального решения проблемы нужна продуманная на много лет вперед государственная политика развития села.