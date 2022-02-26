В Воронеже тренер и футболисты впервые получили приговор по делу о договорном матче

Хазрет Дышеков (крайний справа) оштрафован на 400 тысяч рублей, футболисты обязаны заплатить чуть меньшие суммы. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 25 февраля, в Железнодорожном районном суде поставили точку в деле по первому в России футбольному договорному матчу. Напомним, 13 мая 2019 года команда «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области играла на своем стадионе с новороссийским «Черноморцем». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Однако в Российском футбольном союзе усомнились, что игра была честной.

Началось расследование. В ходе него выяснили, что перед матчем исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян предложил главному тренеру футбольного клуба «Черноморец» Хазрету Дышекову обеспечить проигрыш за взятку не менее 500 тысяч рублей. Тот согласился. И подговорил часть футболистов команды «сдать» игру. Что они и сделали.

После того, как этот преступный сговор выплыл наружу, Олег Баян своего поста в «Чайке» лишился. Однако никаких сведений о суде над ним не было. А вот Хазрет Дышеков, продолжающийся трудиться в академии родного «Черноморца», и несколько футболистов стали фигурантами уголовного дела. Они отвечали перед судом по части 3 статьи 184 УК РФ «Предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

В отличие от Дышекова футболисты были дисквалифицированы на три года. И к моменту начала судебного процесса уже освоили другие профессии. Алексей Кузнецов работает кладовщиком и, когда время позволяет, таксистом. Анатолий Пуляев трудится менеджером по логистике. Станислав Резников работает в родном Новороссийске докером-механизатором. Вратарь Максим Швагирев (единственный, кто в начале суда упорно не признавал свою вину в «договорняке») – теперь риэлтор в агентстве недвижимости. Иван Юдин – на данный момент помощник руководителя в компании, занимающейся электричеством. И лишь Даниил Лезгинцев пока числится безработным.

Возникает вопрос – почему суд был в Воронеже? Дело в том, что владелец клуба «Чайка» известный ростовский бизнесмен Андрей Чайка пользуется большим влиянием в своей области. Потому в Генпрокуратуре посчитали, что богатому предпринимателю труднее будет повлиять на разбирательство в Воронеже.

В итоге суд обязал Хазрета Дышекова к штрафу – 400 тысяч рублей. Футболистов приговорили к аналогичному наказанию. Они оштрафованы на суммы от 290 до 350 тысяч рублей. Если учесть, что по уголовной статье им грозило наказание до пяти лет лишения свободы, можно сказать, что они еще дешево отделались.

В том, что игра была странной, можно убедиться по нарезке ее опасных моментов (смотрите ниже).