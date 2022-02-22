Пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса открылись в Воронежской области

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В Ростовскую область направили три тонны сахара, столько же муки и подсолнечного масла, тонну молока, 500 кг тушенки, порядка одной тонны печенья, питьевую бутилированную воду и другие продукты. Также около 20 тонн средств личной гигиены и предметов первой необходимости. Участие в формировании груза приняли депутаты всех уровней от «Единой России», предприятия региона, общественные организации, жители всех районов области.

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Логистический пункт, где проходила погрузка гуманитарной помощи, посетили председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов и депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко.

Владимир Нетёсов отметил, что первая партия гуманитарного груза была сформирована оперативно. Помощь оказали депутаты от «Единой России», предприятия и жители региона.

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– Мы не оставим людей в беде, будем оказывать им всю необходимую поддержку. Первая партия гуманитарной помощи сформирована. Если понадобится, мы направим еще автомашины. Спасибо всем, кто оперативно откликнулся и оказал помощь. Мы будем продолжать работу в этом направлении столько, сколько будет нужно. Отмечу, что на базе регионального и местных отделений и общественных приемных партии «Единая Россия» работают центры по поддержке граждан, вынужденно покинувших территорию Донбасса, и организован сбор гуманитарной помощи – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Напомним, что 20 февраля Воронежская область начала принимать эвакуированных жителей Донбасса. Людей размещают в пунктах временного пребывания на территории Воронежа, Новой Усмани, Рамони, Лисок и Боброва. В целом, на территории Воронежской области подготовлены 42 пункта для размещения людей. Гражданам ДНР и ЛНР начали выдавать банковские карты, на которые по решению Президента РФ будут перечисляться выплаты, а также сим-карты, чтобы связаться с родными.

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В настоящий момент Воронежская область приняла около 3,5 тысяч жителей Донбасса. В основном это женщины, дети и люди пожилого возраста. Им оказывается всесторонняя помощь. Активное содействие в размещении и обеспечении граждан ДНР и ЛНР продуктами питания и предметами первой необходимости оказывают депутаты Воронежской областной Думы. Они организуют и лично доставляют в Центры, гостиницы, детские лагеря, где расселили покинувших свои дома людей, гуманитарную помощь, игрушки и канцелярские товары, которые понадобятся детям в школе. Также при содействии депутатов регионального парламента гражданам оказывается юридическая помощь и психологическое сопровождение.