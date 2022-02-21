В Воронеже лифт чуть не вылетел на крышу 17-этажки

Инженеры уверены, что лифт безопасен Фото: из архива «КП»

Эту поездку в лифте 9 февраля жительница дома №80 по улице Революции 1905 года запомнит надолго. Войдя как обычно в кабину, она нажала кнопку своего этажа. Но поднявшись на уровень 8 этажа, лифт резко ускорился и рванул вверх. Через несколько мгновений кабина со всего разгона ударилась в пол технического этажа. К счастью, сработали уловители, которые не позволили кабине рухнуть вниз. Можно себе легко представить, что пережила пассажирка в эти злополучные мгновения! От удара женщину подбросило в воздух. Все происходившее в кабине записала камера видеонаблюдения.

"ПОДЪЕМНИК БАРАХЛИТ С ПЕРВОГО ДНЯ"

Записью с «Комсомолкой» поделился Михаил, старший по дому. Он и рассказал, что с момента сдачи 17-этажки в эксплуатацию в 2017 году этот лифт во втором подъезде нормально не работал:

- С ним постоянно происходили поломки. Вдруг выяснилось, что цепи в нем потянуты, как будто механизм поднимал тяжелые грузы. Начали разбираться и узнали, что цепи эти вообще не «родные»… Кто и зачем менял механизм – непонятно.

Михаил рассказал, что после происшествия лифт не работал два дня, а потом механизм снова запустили. Жители боятся пользоваться подъемником, но иного выхода у них нет – подняться пешком на верхние этажи 17-этажки сможет только легкоатлет.

ПРИЧИНА В ПОЛОМКЕ ДАТЧИКА

А вот Александр Гущин, инженер лифтовой компании, обслуживающей этот дом, заверил нас, что страхи жильцов безосновательны:

- Лифты в этом доме современные, электронные. В них используются коррекционные датчики, которые контролируют работу механизма. Их два. В тот момент один из приборов вышел из строя. Деталь заменили, сейчас лифт работает и совершенно безопасен.

Директор УК «Стройтехника», обслуживающей высотку, также в надежности подъемных механизмов не сомневается, но предупредил, что из-за неправильной эксплуатации электронные механизмы могут ломаться. Например, из-за шалостей прыгающих в кабине детей или из-за пассажиров, специально пытающихся сдерживать двери в момент их закрывания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В домах Воронежа в этом году заменят 68 лифтов

Об этом сообщил Фонд капремонта

В Воронежской области заменят 205 лифтов в 71 доме в 2022 году. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов региона.

В планах регионального оператора замена подъемников в трех домах в Нововоронеже и 68-ми домах в Воронеже. Общая стоимость работ составит 436,5 миллионов рублей.