Дома в Воронежской области, в которых в 2022-м году заменят лифты

Фото телеграм-канала Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

В Воронежской области заменят 205 лифтов в 71 доме в 2022 году. Об этом информирует телеграм-канал Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Работы по установке новых подъемников пройдут в трех домах в Нововоронеже и 68-ми домах в Воронеже. Общая стоимость работ составит 436,5 миллионов рублей.

Замена лифтового оборудования включает в себя установку новых направляющих, лифтовых лебедок, кабин, тяговых канатов и подвесных кабелей, дверей лифтовых шахт, а также установку оборудования для диспетчеризации, строительно-отделочные, пуско-наладочные и другие работы. Перед вводом в эксплуатацию смонтированные лифты проходят техническое освидетельствование и регистрацию.

В 2021 году в Воронежской области заменили 123 лифта в 36-ти домах. А с 2014-го по 2020-й год в регионе были заменены 516 лифтов.

Адреса домов, в которых в 2022-м году заменят лифты

Нововоронеж

ул. Первомайская, д. 11А,

ул. Победы, д. 3А,

ул. Победы, д. 5

Воронеж

пер. Автогенный, д. 13,

пр-т Труда, д. 6, 8Б,

ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 41,

ул. 25 Января, д. 32А,

ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 263,

ул. 9 Января, д. 87, 276,

ул. Алексея Геращенко, д. 4,

ул. Баррикадная, д. 37,

ул. Березовая роща, д. 6, 24,

ул. Генерала Лизюкова, д. 6, 12, 28, 34, 38, 61, 91, 91А,

пр-т Московский, д. 82,

ул. Генерала Перхоровича, д. 11,

ул. Героев Сибиряков, д. 33/1, 33/2, 53,

ул. Зои Космодемьянской, д. 7,

ул. Ильича, д. 126, 128, 130,

ул. Карла Маркса, д. 74,

ул. Кольцовская, д. 46, 82,

ул. Краснозвездная, д. 42,

ул. Краснознаменная, д. 14,

ул. Лидии Рябцевой, д. 51А, 51Б, 51В,

ул. Любы Шевцовой, д. 17,

ул. Маршала Жукова, д. 4, 8,

ул. Минская, д. 21, 27,

ул. Новгородская, д. 127, 137,

ул. Новосибирская, д. 17,

ул. Переверткина, д. 43, 45,

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 155,

ул. Писарева, д. 17Б, 19А,

ул. Писателя Маршака, д. 23,

ул. Плехановская, д. 56,

ул. Путиловская, д. 1,

ул. Саврасова, д. 2,

ул. Туполева, д. 16, 17, 25, 27, 38,

ул. Хользунова, д. 66, 68, 72, 74, 76, 119,

ул. Челюскинцев, д. 84,

ул. Южно-Моравская, д. 19А,

ул. Юлюса Янониса, д. 17.