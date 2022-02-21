Обвинение запросило для бывшего участкового, сбившего трех пешеходов в Воронеже, четыре года колонии

Место трагедии 9 июня 2020 года. Фото – СУ СКР по Воронежской области

В Воронеже сегодня, 21 февраля, в Железнодорожном районном суде состоялись прения по резонансному уголовному делу, фигурантом которого проходит бывший участковый 25-летний Владимир Ш. Он обвиняется в смертельной аварии (ч. 5 ст. 264 УК РФ), которая унесла жизни 41-летнего мужчины и 71-летней женщины и еще одну на всю жизнь сделала инвалидом. Обвинение потребовало для подсудимого реального срока наказания – 4 лет колонии и на три года лишить его права управлять транспортным средством.

5 МЛН – НЕПОСИЛЬНАЯ СУММА

Также гособвинитель попросил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших – дочери скончавшейся в реанимации Ольги Сабировой, родителей и родной сестры погибшего на месте Дмитрия Журавлева и чудом выжившей Надежды Галкиной. Они требуют с Владимира Ш. по миллиону рублей компенсации каждый. Всего – 5 млн рублей.

Вину свою бывший полицейские признал, а с гражданскими исками согласился частично. Мол, непосильная сумма для него. До аварии он отучился в институте МВД, а затем где-то год проработал. Сейчас трудится не может, поскольку на время следствия пребывает под домашним арестом. У семьи тоже средств таких нет. Его супруга находится в декретном отпуске, а отец имеет инвалидность.

ПОТЕРЯЛ КОНТРОЛЬ ИЗ–ЗА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ

Напомним, чудовищное ДТП, прогремевшее на весь Воронеж, произошло 9 июня 2020 года около 19:25. В тот день трезвый участковый ехал на личной Toyota по Ленинскому проспекту со стороны улицы Богдана Хмельницкого, когда в районе остановки «Заводская» сначала влетел в дерево, а затем его иномарку отбросило на тротуар возле магазина прямо в толпу людей.

Гособвинитель рассказала, что Владимир Ш. совершил во время движения «преступную небрежность», поскольку в вечернее время по Ленинскому проспекту он ехал со скоростью 94,5 км/4 при этом неоднократно маневрировал. После проведенных экспертиз, неисправности в его автомобиле не нашли. К трагедии привели именно действия «Тайоты Краун». Автомобилист «потерял контроль на дороге от превышения скорости».

Также прокурор зачитала характеристики Владимира Ш.: он не судим, у врача нарколога на учете не состоит, по месту учебы и работы характеризуется положительно, имеет малолетнюю дочь и отца-инвалида. Также он полностью признал свою вину и частично выплатил компенсацию пострадавшим.

В НАШИХ СЕРДЦАХ ЧЕРНЫЕ ПЯТНА НИКОГДА НЕ ПОБЕЛЕЮТ

Судебное заседание было слишком эмоциональное. В зале присутствовали все пострадавшие, они не могли сдержать рыданий. С апреля 2021 года, сколько длится судебный процесс, они ходят сюда постоянно. Во время прений они попросили для обвиняемого высшей меры наказания.

Первой выступила мама погибшего 41-летнего Дмитрия Журавлева:

– Вам сегодня 25, когда вам исполнится 41 год, вы бы хотели, чтобы вам кто-то оборвал жизнь в этом возрасте? Мой сын не собирался погибать! Но случилось вот так… Я понимаю, в вашей семье сейчас тоже черная полоса, а станет со временем серой, белой, а потом вообще все забудется. Но в наших сердцах эти черные пятна никогда не посереют и не побелеют. Скоро два года, мы каждые выходные ездим на кладбище, мы не можем не поговорить с ним. А как наш внук переживает, что крестного отца больше нет. Я прошу наказание для него избрать в соответствии с законом и никак не меньше!

Я СТАЛА ИНВАЛИДОМ И ПОТЕРЯЛА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

Надежда Галкина до сих пор не может оправится от этой трагедии, которая перечеркнула всю ее жизнь. Женщина не только потеряла любимого человека, с которым хотела связать свою судьбу, но и здоровье.

– Я не помню момент аварии. У меня открытая черепно-мозговая травма, сломан таз. Меня отвезли в больницу «Электроника», затем я была в коме, очнулась, месяц пролежала там. Полгода не вставала вообще. Обо мне заботились пожилые родители. А этот… Даже не позвонил ни маме с папой моим, ни брату, не спросил, нужна ли какая-то помощь. Только после того, как я пришла в себя, мы наняли представителя, и суд признал меня потерпевшей, они позвонили и перечисли мне 50 тысяч. При моих травмах это капля…

ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Сторона защиты в свою очередь настаивает, что произошедшее ДТП – это трагическая случайность, от которой никто не застрахован. При этом адвокат напомнила суду, что вину свою ее подзащитный признал и не отказывается от наказания.

Владимир Ш, так и просидевший все заседание с опущенной головой, во время прений ничего говорить не стал.

– Я не буду участвовать, – лишь произнес он.

Суд поставит в этом деле точку на следующем заседании.