«Открытие» инвестировал в экономику области более 5, 5 миллиарда рублей

Воронежское отделение по доле новых выдач кредитов росло быстрее банка в целом — объем выданных частным лицам и организациям кредитов превысил 5,8 млрд рублей.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Воронежской области активно содействует развитию финансового рынка региона, обеспечивает доступность и качество банковских услуг как для населения, так и для бизнеса. Банк планирует в дальнейшем обеспечить высокую динамику развития в розничном и корпоративном бизнесе, более чем в два раза увеличить свою долю на региональном рынке до конца 2023 года и стать одним из самых быстрорастущих игроков.

- В 2021 году мы добились успехов в работе практически по всем направлениям бизнеса. В наших планах на 2022 год сохранить динамику развития и заметно расширить клиентскую базу, - подчеркнул Александр Матинко, управляющий банка «Открытие» в Воронеже.

За продуктами банка «Открытие» в ушедшем году в регионе обратилось 25 тысячи частных клиентов, из них 7,5 тысячи - за кредитами. Объем выданных розничных кредитов составил 2,4 млрд рублей, а кредитный портфель вырос до 4,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 31 %. Ипотечных кредитов было выдано на 962 млн рублей, что в 1,2 раза превышает показатели 2020-го. Особой популярностью пользовались ипотечные программы с господдержкой. В январе текущего года объемы выдачи ипотеки уже в два раза превосходят аналогичный период прошлого года.

Серьезная поддержка оказывается воронежским предпринимателям: кредитная организация активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми клиентами «Открытия» стали более 2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, а объем выданных кредитов составил 3 млрд рублей.

В прошлом году было выдано более 13,7 тысяч банковских карт: в регионе уже более 27 тысяч человек являются владельцами карт «Открытия». А портфель привлеченных банком средств физических и юридических лиц достиг 6,7 млрд рублей.

Справка КП

Напомним, «Открытие» в Воронеже представлен 5 офисами. Парк банкоматов насчитывает 51 устройство, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 480 POS-терминалов. Уже сегодня 90% услуг банка можно получить дистанционно, а проникновение дистанционного банковского обслуживания в клиентскую базу составляет 66%, для представителей бизнес-сообщества - 97%.