Дороги к храмам в Воронежской области содержатся в полном порядке

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В нашей области есть места, которые по праву являются жемчужинами не только региональной, но и российской культуры. Одно из таких мест село Костомарово, которое находится в Подгоренском районе. Рядом среди холмов и меловых гор располагается Костомаровский Спасский монастырь.

Его ещё называют «Воронежским Иерусалимом», поскольку пейзаж вокруг монастыря напоминает Голгофу в Иерусалиме. Спасский действующий женский монастырь - один из самых древних в нашей стране.

Достопримечательность монастыря – Свято-Спасский собор, высеченный из меловой скалы. Есть в монастыре и пещерный храм Серафима Саровского и известная на всю Россию пещера Покаяния.

Эти святые места всегда привлекают верующих и просто туристов. Именно поэтому дороге Сагуны–Костомарово, ведущей к святыне, всегда уделяется особое внимание. Заботятся о ней дорожники Подгоренского подразделения компании «Россошанское ДРСУ№1», в котором работают 40 человек. Начальник подразделения Александр Лаптиев привез нас на самый снегозаносимый участок трёх дорог.

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Одна из них ведёт к Спасскому монастырю, по другой можно доехать к Белогорьевскому мужскому монастырю, а по третьей – к границе Каменского муниципального района. Все направления были тщательно расчищены, посыпаны пескосмесью, которой дорожники заготовили в достаточном количестве – 7,5 тысяч тонн.

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Техника на Подгоренском дорожном участке новая, дорожные мастера посменно патрулируют дороги, чтобы предупредить нештатные ситуации.

К автомобильной дороге Сагуны–Костомарово примыкает дорога Подгорное–Сагуны–Колодежное, которая ведёт ещё к одной достопримечательности Подгоренского муниципального района в селе Колодежное - Водяной мельнице, уникальному памятнику прошлого. Она приводится в движение родниковой водой, расположенной у подножия меловой горы. За секунду родник отдаёт 120 кубометров воды, приводя в движение жернова мельницы без дополнительного водоёма. Питает мельницу родник, в старину называемый кладезь, колодец. От него и произошло название села – Колодежное.

Дорога к селу Колодежное также стала туристическим маршрутом и постоянно поддерживается в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии.

Куратор КУВО «Дорожное агентство» по Подгоренскому муниципальному району Владислав Усков рассказал, что дороги богатого историческими местами Подгоренского муниципального района ремонтируются в первую очередь.

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- Важным моментом является ещё и то, что участок дороги Сагуны-Костомарово км 0+000-км 7+100 и км 9+000-км 12+000 находится в списке объектов, которые будут ремонтироваться в этом году в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ключевая цель национального проекта – повышение качества жизни населения, именно поэтому акцент делается на восстановлении дорог, ведущих к социально значимым объектам, к историческим местам, которые являются национальной гордостью не только нашей области, но и всей страны.

- Департаментом дорожной деятельности Воронежской области ежегодно ремонтируется порядка 300 километров областных дорог, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделяется наиболее разрушенным участкам с высокой интенсивностью движения и ведущим к социально-значимым объектам. При выборе дорожных объектов обязательно учитываются обращения граждан.

Кроме того, в соответствии с поручениями Правительства РФ в текущем году в рамках национального проекта будут реализовываться мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам на территории области.

Выполненные работы позволят повысить доступность туристических объектов, привлекательность, безопасность и комфортность их посещения.

Ведь целью национального проекта «Безопасные качественные дороги» является создание в российской Федерации качественной и надежной транспортной инфраструктуры, - считает начальник отдела организации дорожной деятельности департамента дорожной деятельности Воронежской области Сергей Ковылянский.

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Запланирован ремонт и на автомобильных дорогах Подгорное-Сагуны-Колодежное км 10+000-км 14+000 и Каменка –Подгоренский км 18+000-км 26+000.

В прошлом году было отремонтировано 2,5 километра региональных дорог туристического маршрута Белгород-Павловск-село Белогорье, где расположен Белогорьевский мужской монастырь, который находится возле хутора Кирпичи Белогорьевского сельского поселения Подгоренского муниципального района.

Монастырь был основан в 1796 году дочерью донского казака Марией Шерстюковой, которая и стала первой настоятельницей обители. В 2005 году в пещерный храм была передана частица мощей святого благоверного князя Александра Невского, а с 2006 года в храме регулярно совершаются богослужения.

Есть на карте нашей области село Костёнки, всемирно известное палеолитическими стоянками древнего человека, сохранением которых занимается музей-заповедник Костёнки, который любят посещать туристы и школьные экскурсии.

В прошлом году в рамках стратегии проекта «Историко-природный парк Костёнки-Борщёво-Архангельское» департаменту дорожной деятельности Воронежской области было поручено проработать вопрос улучшения состояния автомобильной дороги на территории Костёнского сельского поселения.

Для этого потребовалось расширить существующую автомобильную дорогу с устройством переходно-скоростных полос. Сейчас проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги Воронеж-Луганск км 44+264-км 44+764 в Хохольском муниципальном районе готовится к передаче в госэкспертизу. При наличии положительного заключения госэкспертизы и проработки вопроса о финансировании начнутся дорожные работы.

Все исторические объекты, о которых мы сегодня рассказали, представляют собой ценность с точки зрения культуры, искусства. Это наследие прошлого, наша память, бережно хранимые святыни.

Ирина Плотникова

Фото Анастасии Шишкиной