От «дорожных» вопросов до уборки снега

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Воронежцы обратились с насущными вопросами к спикеру городского парламента, депутату Владимиру Ходыреву. Они просили помощи на дистанционном приеме в решении разных социальных проблем, начиная от «дорожной» темы и заканчивая установкой наружного освещения. Об этом рассказали в думской пресс-службе 16 марта.

Стоянка перед «зеброй» недопустима!

Жительница микрорайона «Больница «Электроника» рассказала Владимиру Ходыреву о том, что в районе остановки общественного транспорта «ул. Минская, 69А» перед пешеходным переходом водители автобусов устроили стоянку. А это недопустимо. Женщина пожаловалась, что транспортные средства загораживают обзор. Людям сложно сориентироваться, чтобы перейти проезжую часть. Избирательница попросила спикера посодействовать в принятии мер.

Владимир Ходырев, выслушав просьбу, направил в адрес управления транспорта мэрии запрос о проведении разъяснительной работы среди водителей автобусов № 26а и 96. Парламентарий отметил, что такие действия нарушают правила дорожного движения. Согласно КОаП РФ, остановка и стоянка маршрутного транспорта вблизи пешеходного перехода запрещены.

Кроме того, совместно с управлением дорожного хозяйства Воронежа депутат намерен в этом году проработать вопрос об установке на этом участке светофора. Это повысит безопасность дороги для пешеходов.

Установите «лежачего полицейского»

«Дорожную» тему продолжил председатель ТОС «Ул. 50-летия ВЛКСМ». Воронежец попросил Владимира Ходырева об обустройстве искусственных неровностей на пешеходном переходе у жилого дома №109. Мужчина обратился с просьбой неспроста. Недавно здесь в результате ДТП пострадал пешеход и этот участок дороги требует дополнительных мер безопасности.

Парламентарий обратился в управление дорожного хозяйства с запросом о возможности обустройстве «лежачего полицейского», а выполнение взял под свой контроль.

А жительница Маклокского проезда искала содействия в выравнивании дороги на одноименной улице и установки там наружного освещения. Также горожанка попросила депутата помочь весной с облагораживанием сквера, расположенного неподалеку. Выслушав женщину, Владимир Ходырев направил в адрес управы Железнодорожного района запрос о возможности предусмотреть в 2022 году проведение работ по выравниванию дороги на Маклокском проезде асфальтным срезом. Что касается сквера, то депутат выразил готовность помочь местным жителям в организации субботника. А со своей стороны, за счет средств, выделяемых на реализацию наказов избирателей, пообещал установить в сквере скамейки.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Помогите провести свет

Об отсутствии наружного освещения рассказали жители сразу нескольких улиц в микрорайонах Боровое, Сомово и Краснолесный. Как оказалось, участки принадлежат лесхозу, а это затрудняет установку фонарных столбов. Владимир Ходырев пообещал провести рабочую встречу с лесниками и руководителями профильных управлений мэрии.

Как идет расчистка снега?

На предыдущем приеме многие жители частного сектора жаловались Владимиру Ходыреву на плохую уборку снега на их улицах. Этот вопрос парламентарий снова обсудил с главой управы Железнодорожного района Леонидом Беляевым. Тот сообщил, что выполнены работы на улицах в Боровом, Сомово, Отрожке, на тротуарах по улицам Калининградская и Куйбышева, Островная, Сосновая, Лесной массив, Липецкая, Степанова, Чекистов, Луганская, Луговая, Юности, Солидарности, переулку Санаторный. Также очищена подъездная дорога к больницам № 4 и 11 и центру первичного осмотра при подозрении на ковид в ДК «Боровое». Леонид Беляев отметил, что для оперативной работы в частном секторе в управе на этой неделе планируют заключить муниципальный контракт с подрядчиком для привлечения дополнительной спецтехники.

Владимир Ходырев отметил необходимость посыпки песко-соляной смесью тротуаров на Дачном проспекте улицах Украинская, Дубовая, Грузинская, Каспийская, дороги к детскому саду №19 по улице Сосновая в связи с многочисленными жалобами жителей. Леонид Беляев пообещал решить вопрос в ближайшие дни.

Как горожане могут обратиться в городскую Думу?

В парламенте Воронежа напомнили, что обращения депутатам можно направить нескольким способами:

— заполнить специальную форму на официальном сайте городского парламента: /gorduma-voronezh.ru/elektronnaya-priemnaya/;

— отправить письмо по почте: 394018, город Воронеж, Плехановская улица, 8;

— позвонить в отдел обращений граждан: +7 (473) 222-73-15.

Уточнить телефоны помощников депутатов можно на официальном сайте Воронежской городской Думы: //gorduma-voronezh.ru/sostav-i-struktura/spisok-deputatov/.

Узнать, кто на вашем округе депутат, можно через специальную форму на сайте городского парламента: gorduma-voronezh.ru/najdi-svoego-deputata/, а также в разделе сайта «Структура и состав/список депутатов» /gorduma-voronezh.ru/sostav-i-struktura/spisok-deputatov/, в котором также размещена биография депутатов и контактные данные их помощников.

Ирина Шабанова