Воронежцы с коронавирусом должны изолироваться неделю

фото: архив КП

Воронежцы, которым диагностировали коронавирус с 6 февраля, должны находиться на самоизоляции семь дней. Ранее срок карантина составлял две недели. Как поясняют в региональном департаменте здравоохранения, в период болезни за пациентом будут наблюдать работники территориальной поликлиники. Предполагаются дистанционные консультации, в том числе и с помощью телефонных звонков.

При легкой форме инфекции врач должен звонить раз в три дня, при необходимости – чаще. При среднетяжелом течении заболевания или ухудшении состояния добавятся очные осмотры врачом. При бессимптомном носительстве COVID-19 достаточно аудиоконтроля в начале и конце карантина. Если же самочувствие ухудшилось, то пациенту стоит сразу же связаться со своей поликлиникой или позвонить по единому номеру 122.Что же касается больничного, то медики напоминают: увидеть его в можно личном кабинете на сайте ФСС или портале Госуслуг. Листок нетрудоспособности закроют дистанционно, без посещения поликлиники. Такой алгоритм действий предусмотрен в случае выздоровления пациента. Если же человек не поправился, больничный продлят на время лечения.

фото: архив КП

- Получение талона с номером электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), выдаваемого медорганизацией, является избыточным требованием. В этом нет необходимости. Достаточно знать лишь номер ЭЛН, который будет доступен в вашем личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ФСС. Этот номер вы и можете сообщить по месту работы, - отметили в облздраве.

После выздоровления специалисты поликлиники вносят сведения о пациенте в Федеральный регистр лиц, больных COVID-19. После чего в личном кабинете переболевшего на портале Госуслуг в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19» сформируется QR-код.

Анна ГРЕБЕНКИНА