Воронежский психолог о скандале с учительницей: Пусть родители живут такой жизнью, которая не позволит детям получать травмы

Урок в школе привел к скандалу Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже набирает обороты скандал с учительницей начальных классов, затеявшей на уроке разговор о разводах и их последствиях. Многие родители посчитали, что неправильно подобранные слова педагога ранили нежные детские души. В ситуации разбираются чиновники управления образования и работники прокуратуры. Преподавательница уже уволилась.

Мнения горожан относительно поступка педагога разделились: кто-то считает поведение человека, призванного воспитывать ребят, недопустимым, другие оправдывают поступок учительницы нервным срывом и тяжелым жизненным опытом.

Надо, безусловно, смотреть на произошедшее со всех сторон. Воронежский психолог считает, что большая ответственность в данном случае лежит и на родителях.

- Я думаю, не этично обсуждать эту аудиозапись, пока идет разбирательство, и нет точного понимания кому, когда и с какой целью эта лекция была прочитана. Если этот рассказ действительно звучал для детей, что сказать, я бы хотела, чтобы мой ребенок услышал о разводах нечто другое, - считает психолог Алла Шепелева. - К сожалению, учитель описала ситуации, которые действительно часто происходят в жизни детей. Но почему такими словами, а главное, зачем? Какая у нее была цель, что хорошего она хотела донести, не понятно… А насчет травм, нанесенных ее словами, о которых говорят родители... Давайте подумаем и честно ответим, кто будет травмирован в этой ситуации? Дети чьих родителей? И следующий вопрос: кто сейчас будет больше всех поднимать шум? И следующий вопрос: чем больше шума будет вокруг этого случая, травма у детей уменьшится или увеличится? Если ответили честно, подумайте, стоит ли об этом кричать? Или стоит подумать о детях и спокойно обсудить с ними ситуацию…Пусть соответствующие органы разбираются с этим случаем. Школьные психологи проведут нужную работу. А родители постараются жить такой жизнью, которая не позволит детям получать травмы, где бы они ни находились. Я сейчас говорю об ответственности со стороны родителей перед детьми.

Напомним, аудиозапись с урока в четвертом классе, на котором учительница приводила примеры копирования детьми нелицеприятных поступков родителей, сделали ученики школы №103.

- ...Мать уже не знает, к какому мужику пристать, чтобы второго мужика найти, а дочери деваться некуда, она не поймет, где находится. Один муж дома, другой муж дома, третий... Мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее истерика, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям и начинает так же себя вести. С мальчиками, мужчинами постарше начинает копировать маму, - эти слова с записи привели родителей в шок, и они выложили ролик в соцсети.