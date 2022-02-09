Мама мужиков водит - дочка копирует. Воронежская учительница шокировала четвероклассников лекцией о разводах

После развода, по мнению педагога, ребята растут брошенными и злыми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скандал в воронежской школе №103 разразился после урока родного языка в 4 классе. Учительница почему-то решила прочитать ребятам лекцию о разводах. На видео, которое родители выложили в соцсети, слышно, как педагог рассказывает младшеклассникам, что в нормальной семье есть мама и папа. И приводит конкретный пример, что такая мама учит ребенка мыть посуду и чистить картошку, а отец уделяет внимание семье, дарит подарки.

При разводе же ситуация кардинально меняется: мать не знает на какую ногу наступить, потому что приходится все делать самой, в том числе и деньги зарабатывать.

- Она уже не знает, к какому мужику пристать, чтобы второго мужика найти, а дочери деваться некуда, она не поймет, где находится. Один муж дома, другой муж дома, третий... Мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее истерика, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям и начинает так же себя вести. С мальчиками, мужчинами постарше начинает копировать маму, - продолжает просвещать детей учительница.

Затем она рассказывает, что после развода ребенок становится ненужным и новой отцовской семье. Поэтому растут ребята брошенными и злыми.

Автор поста и один из родителей уточнил, что некоторые дети вышли после такого урока очень расстроенными и заплаканными.

– Узнали об этом вчера вечером 8 февраля. Мой ребенок учится в этой школе, из подробностей – только шоковое состояние от услышанного на записи. Ранее были похожие случаи, которые вызывали возмущение, но все замалчивалось и сводилось к нулю, – рассказал Евгений.

Как пояснили в мэрии, учительница действительно вела урок по родному языку у четвероклассников, где «эмоционально» рассказала о нормальных и ненормальных семьях. Дожидаться результатов служебной проверки, которую организовало управление образования Воронежа, женщина не стала и уволилась.

- Возможно, решение было принято из-за травли, которая началась в соцсетях. Конечно, педагогам, независимо от обстоятельств, надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки, и попросили горожан быть терпимее и не осуждать человека, – пояснили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Продолжать проверку в школе после увольнения педагога не стали. Но добавили, что в образовательном учреждении будут работать с родителями. Они могут обратиться за психологической помощью детям.

Тем временем прокуратура начала проверку по части исполнения закона об образовании в школе №103 Воронежа.