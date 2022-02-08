Воронежскому дому, с которого рухнул балкон, ждать капремонта не меньше года

Фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

Как только стало известно о падении балкона на тротуар улицы Пушкинской в Воронеже, на место ЧП выехали спасатели и представители УК Ленинского района, которая обслуживает сталинку. Напомним, плита упала с четвертого этажа 8 февраля в 4.15 ночи.

Фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

Представители УК с помощью манипулятора уже убрали плиту с тротуара и собрали мусор. Кроме того, коммунальщики отбили с фасада грозящие обрушением остатки конструкции и обследовали входную группу коммерческого помещения первого этажа, вывеска которого приняла на себя удар.

Фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

По информации УК балконы дома №18 по улице Пушкинская по большей части ветхие.

- И дело не просто в штукатурном слое, но и в усталости самой плиты и состоянии арматуры, - пояснили в УК Ленинского района. - Поэтому в 2021 году мы уже опечатывали некоторые балконы и выдавали жильцам дома предписания не пользоваться ими и не выходить на них.

Компания также обращались в Фонд капитального ремонта с инициативой о переносе на более близкий срок ремонта фасада сталинки. Сейчас в краткосрочном плане этот адрес стоит на 2023-2025 годы.

- Чтобы не тратить время, мы также сразу заказали экспертизу балконов, - добавляют в обслуживающей дом организации. - Она будет готова в ближайшее время. По ее итогам будем информировать ФКР с привлечением органов власти для принятия решения о скорейшем капитальном ремонте, так как дом находится на одной из центральных улиц города.

В случае отказа УК намерена самостоятельно демонтировать все оставшиеся на доме балконы на начала ремонта.

Фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

СПРАВКА «КП»:

Четырехэтажному дому №18 по улице Кольцовской 66 лет, в нем находятся 40 помещений.

Ежемесячно по строке «содержание и текущий ремонт общедомового имущества» на счет УК поступают чуть больше 20 тысяч рублей.