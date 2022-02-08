Ночью в центре Воронежа рухнул балкон

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В ночь с 7 на 8 февраля в 4.15 ночи жильцов дома №18 на улице Пушкинской разбудил страшный грохот. Выглянув в окно, они увидели на тротуаре балконную плиту. Она рухнула с четвертого этажа со стороны, выходящей на улицу. Металлическое ограждение долетело аж до проезжей части. Только благодаря счастливому случаю и ночному времени, в этот момент на дороге и тротуаре никого не было. Произойди ЧП днем, без жертв могло и не обойтись – рядом расположены парк, школа и вуз.

Жительница дома, Екатерина Нехороших, рассказала «Комсомолке», что состояние балконов – давняя проблема четырехэтажки:

- Больше шести лет назад аналогичное ЧП было со стороны двора, но никто из ответственных за безопасность и состояние дома за это время мер не предпринял.

«Комсомолка» направила запросы в УК и управу района. Подробности ЧП сообщим позже.