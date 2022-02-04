Воронежцы пожаловались в городскую Думу на неубранные от снега дороги в частном секторе

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Воронежцы пожаловались в городскую Думу на недостаточно хорошую работу коммунальщиков на улицах частного сектора. Массовые жалобы на не очищенные от снега дороги и тротуары поступили спикеру парламента Владимиру Ходыреву в ходе недавнего дистанционного приема граждан.

Обратить внимание на проблему попросили жители сразу нескольких улиц – Сосновой, Лесного массива, Степанова, Чекистов, Луганской, Луговой, Юности, Солидарности, Островной, Калининградской и Куйбышева. Все они расположены на Левом берегу Воронежа.

Владимир Ходырев оперативно подключился к решению вопроса и направил запрос в управу Железнодорожного района. Он потребовал предоставить ему информацию о том, как ведутся работы по расчистке дорог от снега в микрорайонах Отрожка, Сомово и Боровое. Кроме того, председатель горДумы лично встретился с главой района Леонидом Беляевым и обсудил с ним сложившуюся ситуацию.

Парламентарий справедливо отметил,что проблема комплексная, поэтому решать ее необходимо с привлечением представителей сразу нескольких ведомств. В ближайшее время Владимир Ходырев намерен созвать совещание с участием представителей мэрии, районных управ и депутатов и выработать эффективную стратегию борьбы с последствиями непогоды.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Также в ходе приема парламентарий взял под свой контроль установку футбольных ворот и ограждения на спортивной площадке «Снегири» по улице Каспийскойи оснащению детским игровым оборудованием дворов, расположенных на улицах Приграничная и Боровиковая. Все вопросы будут решены в этом году.

В пресс-службе Воронежской Думы напомнили избирателям, что они могут обратиться с наболевшими вопросами несколькими способами:

— заполнить специальную форму на официальном сайте городского парламента: /gorduma-voronezh.ru/elektronnaya-priemnaya/;

— отправить письмо по почте: 394018, город Воронеж, Плехановская улица, 8;

— позвонить в отдел обращений граждан: +7 (473) 222-73-15.

Обратиться в приемную депутата по конкретному округу можно по телефонам их помощников, указанные на официальном сайте Воронежской городской Думы:

//gorduma-voronezh.ru/sostav-i-struktura/spisok-deputatov/

Ирина Шабанова