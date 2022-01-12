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Общество12 января 2022 10:30

Воронежская облдума одобрила дополнительную меру соцподдержки для льготников, пользующихся баллонным газом

Это единовременная денежная выплата на компенсацию расходов по доставке сжиженного баллонного газа отдельным категориям граждан, которую предоставят сразу за двухлетний период
Источник:kp.ru
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Соответствующее решение было принято на последнем в 2021 году заседании регионального парламента.

В Воронежскую областную Думу в течение прошлого года массово поступали обращения льготников (инвалидов, ветеранов труда, медицинских, педагогических, фармацевтических, ветеринарных, социальных работников и других), имеющих право на компенсацию оплаты коммунальных услуг, в том числе за потребление газа, которым не удалось в этом году ее оформить. Осложнение возникло в силу того, что поставщики должны доставлять баллоны потребителю, принять оплату и выдать документы, которые льготник передает в органы соцзащиты и получает компенсацию — 50% от стоимости. Однако, документы, выдаваемые рядом организаций, оформлены на газ для коммерческих, а не бытовых нужд и не могли быть приняты органами соцзащиты для предоставления компенсации.

Такая ситуация сложилась из-за того, что средняя рыночная стоимость сжиженного газа превысила установленный региональный тариф, используемый для расчета компенсации. В силу убыточности многие поставщики газа в баллонах для льготных категорий граждан в регионе не заявились, и продавали газ по рыночным ценам.

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, для решения вопроса региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» был дополнен новой главой.

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- Для льготников, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством РФ и региона, была введена дополнительная мера соцподдержки. Это единовременная денежная выплата на доставку бытового газа в баллонах. Ее размер составит 3 тысячи рублей ежегодно. Всего на данную помощь могут рассчитывать порядка 4 тысяч жителей региона, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Предоставление дополнительной меры соцподдержки предусмотрено с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. После принятия закона департамент социальной защиты приступил к разработке ряда подзаконных актов, которыми будет установлен порядок выплаты, которая будет предоставляться по заявительному принципу.

На реализацию законодательного нововведения в бюджете региона предусмотрено более 26 млн рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС