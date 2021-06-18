Воронежский губернатор в ходе личного приема дал поручение ликвидировать вторую смену в Павловской СОШ № 2

.

Губернатор Александр Гусев провел в режиме видеосвязи личный прием граждан. В нем также приняли участие главный федеральный инспектор по региону Александр Солодов и руководители профильных департаментов и ведомств. Жителей области волновало много насущных вопросом, но многие из них были связаны с проблемами в ЖКХ.

Так, житель Рамони Константин Якунин пожаловался главе региона на изношенность сетей в поселках ВНИИСС и Рамонь. По его словам, в прошлый отопительный сезон не менее 15 раз происходили перебои с теплом и горячей водой в домах, где живут более четырех тысяч человек.

.

Руководитель областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин пояснил, что там требуется заменить 7,5 км изношенных сетей. Александр Гусев поручил в этом году не только провести качественную подготовку к предстоящему отопительному сезону, но и по возможности запланировать замену сетей в 2022 году.

А от имени всех жителей поселка Козловский Таловского района к главе региона обратилась Елена Бердышева. Она озвучила проблему, которая беспокоит сельчан. В поселке существующие водопроводные сети изрядно износились, поэтому местные пользуются колодцами. Но и тут проблема – в них постоянно падает уровень воды. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо проложить 10 км сетей.

.

Губернатор поручил департаменту аграрной политики взять на контроль реализацию проекта по строительству артезианской скважины и водопровода в поселке Козловский и включить его в государственную программу РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

– В 2022 году планируем начать работы в поселке. Я не раз говорил: качественной водой должны быть обеспечены все жители нашей области, – подчеркнул Александр Гусев.

Жительница Павловска Дина Капленко попросила губернатора ликвидировать вторую смену в Павловской СОШ № 2. Для этого требуется расширить здание школы, с которой на сегодняшний день учатся более тысячи детей. Почти половина из них вынуждена ходить на занятия во вторую смену. А из-за нехватки помещений уроки проводят в рекреациях и актовом зале.

Глава региона и поручил администрации района рассмотреть возможность выделения земельного участка для расширения здания школы и провести предпроектную подготовку.

– Давайте поступим так: в 2022 году мы эту работу начнем – проектирование или уже строительно-монтажные работы, а вы посмотрите, подумаете и в рамках предложений, что формируете на ближайшую перспективу, этот объект включите, – пояснил Александр Гусев.

Кроме того, в ходе приема граждан губернатор поручил провести газ к дому участника Великой Отечественной войны Ивана Половинкина из Терновского района, хотя законом возмещение расходов на газификацию не предусмотрено. Органы соцзащиты ранее уже оказывали поддержку ветерану в улучшении жилищных условий.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области