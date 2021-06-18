В правительстве Воронежской области вручили президентские гранты молодым ученым

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В облправительстве 17 июня чествовали молодых воронежских ученых от сельского хозяйства, медицины, химии, физики и астрономии, математики и механики, информационно-телекоммуникационных систем и технологий. Девять человек получили президентские гранты и нагрудные знаки Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». В торжественной обстановке их вручили полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев.

Игорь Щеголев в своей приветственной речи привел слова президента РФ Владимира Путина: «Таланты, азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века». Также полпред выразил уверенность, что признание заслуг молодых ученых позволит им с еще большей отдачей заниматься любимым делом, продвигаться вперед в своих исследованиях и созидать в научной сфере на благо России.

– Впереди у вас – яркая и интересная жизнь. Пусть ваши горячие сердца дарят тепло и добро людям, а ваш высокий интеллект помогает процветанию страны, – подчеркнул Игорь Щеголев.

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В свою очередь губернатор Александр Гусев поблагодарил молодых ученых за вклад в развитие региона. Он отметил, что высокую оценку на федеральном уровне награжденные получили не только за интеллект, но и за доброту. И это далеко не первое признание научных заслуг наших земляков со стороны главы государства. За четыре года грантов президента удостоены уже 34 воронежца.

– Это говорит о мощном потенциале всей нашей научной школы. Ее поддержке и развитию мы уделяем сейчас большое внимание. На обновление материальной базы и усиление научных ресурсов вузов из федерального центра направляются крупные суммы. На региональном уровне мы создаем все условия для эффективной работы ученых. Поэтому их победы – одно из основных подтверждений оправданности всех затрат. Спасибо вам за вашу деятельность, идеи, желание изменить мир к лучшему, за то, что сохраняете верность науке и Воронежской области, – подытожил Александр Гусев.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области