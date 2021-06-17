«Люди хотят видеть не безликие цифры»: зачем депутаты публично отчитаются перед воронежцами

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Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев призвал воронежское отделение «Единой России» в течение месяца подготовить отчеты перед избирателями. Публично выступить должны как члены местных отделений партии, так и президиум политсовета регионального отделения.

- Заранее хочу предостеречь от формального подхода к этой инициативе. Люди хотят видеть не безликие цифры и общие статистические показатели, а понимать образ нашей с вами работы, - подчеркнул спикер.

Отметим, что регулярные отчеты о результатах работы станут обязательными для всех депутатов Госдумы - такое решение поддержал президент России Владимир Путин. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в свою очередь на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии 9 июня также призвал сопартийцев отчитаться об исполнении предвыборной программы 2016 года.

Почему важна такая форма коммуникации? Читайте об этом в нашем материале.

«Ответственность публичной политики»

- Депутаты должны отчитываться о своей деятельности. Представители власти обязаны встречаться с людьми - это условие эффективной демократии и работы выборной системы. Сегодня люди мало интересуются политической жизнью, прямо не связывают свое благополучие с действиями власти. Хотя бы перед выборами они должны получить возможность увидеть, где кто и как работал, вспомнить, что им обещали, и понять, насколько эти обещания действительно выполнили, - считает кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии Воронежского государственного университета Роман Савенков.

- На мой взгляд, именно отчет политической партии перед российскими гражданами является своевременным и важным решением для нашей политической системы. Тем самым повышается ответственность публичной политики, ее активность, что в свою очередь, сказывается на качестве власти, ее открытости перед обществом, - обратился к членам партии «Единая Россия» заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

«Необходимо сокращать дистанцию с населением»

Проректор по научной работе Воронежского государственного педагогического университета, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Корнев уверен, что избирателям важно знать о реальных делах будущих избранников или действующих депутатов. Анализируя, насколько эффективен тот или иной парламентарий, каждый из нас может решать, кого стоит поддерживать, а кого - нет.

При этом, как отмечает Сергей Корнев, необходимо продумать разные формы отчетности, это могут быть и публичные выступления на собраниях, которые особенно актуальны для пожилых людей, так и ролики в соцсетях, которые будут интересны молодому поколению.

- Это очень интересная инициатива. В условиях общемирового кризиса идеологий прямой контакт депутатов с избирателем становится главным критерием оценки его деятельности. Желателен прямой отчет пред электоратом в любой , даже электронной форме. Все влиятельные СМИ должны участвовать в этой работе по укреплению политической системы страны, - уверен доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета Александр Слинько.

По мнению Алексея Гордеева, из-за нехватки механизма качественной обратной связи между партиями и гражданами у избирателей появляется ощущение отстраненности. А если человек что-то не понимает, он относится к этому более настороженно, можно даже сказать с недоверием.

- Всем партиям, а «Единой России» как партии парламентского большинства в первую очередь, необходимо сокращать дистанцию с населением, теснее взаимодействовать с людьми, внимательнее реагировать на их проблемы, становиться более открытыми и коммуникабельными, - отметил Алексей Гордеев.

Мы будем следить за тем, как пройдут публичные выступления депутатов в Воронежской области, и расскажем о результатах их работы в ключевых сферах.