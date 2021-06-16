Детворе на радость: в воронежском микрорайоне Масловка обустроили новую игровую площадку

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Нарядное убранство новой детской площадки, которая появилась в воронежском микрорайоне Масловка, видно издалека. Для местных ребятишек с улицы Солдатское поле ее появление – настоящий праздник. А для родителей – это возможность дать порезвиться своим чадам и не беспокоиться за них.

Улица Солдатское поле относится к частному сектору. Не так давно здесь собрали инициативную группу, ей местные жители озвучили немало своих пожеланий и особенно просили построить детскую площадку. Погулять с детьми здесь до недавнего времени было большой проблемой. С просьбой помочь с ее решением граждане обратились к своему депутату городской Думы по избирательному округу № 8 Александру Чуфиневу (фракция «Единая Россия»).

Парламентарий к просьбе прислушался, встретился с людьми. В личной беседе определили стратегию и вопрос был решен. Средства на игровое оборудование выделили из депутатского фонда. И вот он, долгожданный комплекс для малышей! Теперь здесь есть горка, качели, карусель и песочницы. Кроме того, парламентарий озаботился и о том, чтобы сама территория была обустроена.

На открытии детской площадки депутат горДумы Александр Чуфинев побывал лично. Он приехал в рамках работы на избирательном округе, встретился с местными жителями и отчитался о проделанной за год работе.

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– Если микрорайон Масловка относится к городу Воронежу, значит, у всех жителей, особенно у детей, условия для досуга и активностей должны быть равные. Это главный принцип. Это в том числе задача и для меня, как депутата воронежской городской Думы. Эта политика малых, но необходимых для жителей дел – наглядный пример работы парламентариев фракции «Единая Россия» на округах. Сегодняшняя встреча для меня – возможность отчитаться об исполнении наказов жителей не сухими цифрами, а живым примером, – пояснил парламентарий.

Также на радость ребятишек, во время встречи с избирателями Александр Чуфинев рассказал, что на этом развитие игрового комплекса не закончится. В дальнейшем планируется ее расширение. По словам депутата, здесь установят дополнительные игровые элементы и спортивное оборудование, чтобы ее могли посещать и подростки для занятий физкультурой.

Перспектива пришлась местным жителям по душе. Председатель ТОС «Солдатское поле» Инна Бондарева отметила, что это не первый раз, когда им помогал Александр Чуфинев.

– Мы благодарны своему депутату: всегда выслушает, всегда поможет и подскажет, как лучше сделать. Все вопросы, по которым мы к нему обращались, решаются. Это и помощь с благоустройством детских площадок, и с вывозом мусора, и с установкой лежачих полицейских, – пояснила Инна Бондарева.

Впрочем, радоваться в скором времени будут не только ребятишки с улицы Солдатское поле. Такие обустроенные площадки появятся и на других улицах избирательного округа №8. Депутат Чуфинев уже предварительно договорился с жителями о местах их расположения. Осталось лишь согласовать детали и приступить к работе.