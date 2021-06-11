Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после планового ремонта

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В ходе ППР состоялся капитальный ремонт энергоблока.
ППР – регламентная процедура, которая проводится на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.
Энергоблоки №4 и №5 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 6 идёт планово-предупредительный ремонт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.
Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru
Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС