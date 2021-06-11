«Открытие» и департамент соцзащиты региона договорились о сотрудничестве

Банк поможет департаменту решать важные для жителей Воронежской области задачи.

Соответствующий документ подписали накануне управляющий банком в Воронежской области Александр Матинко и руководитель департамента социальной защиты Ольга Сергеева.

Соглашение предусматривает сотрудничество банка и департамента в реализации проектов для повышения финансовой грамотности населения региона и создания современной финансовой инфраструктуры для социальных выплат. В рамках действия документа банк «Открытие» выразил готовность оказывать консультационные услуги, участвовать в рабочих группах при департаменте социальной политики для решения поставленных задач.

- Банк «Открытие» имеет богатый опыт сотрудничества с государственными ведомствами. По картам банка «Открытие» можно бесплатно снимать денежные средства в любых банкоматах любого банка на всей территории Российской Федерации, проводить бесплатные денежные переводы. Благодаря удобному интернет и мобильному банку совершать практически любые финансовые операции можно не выходя из дома, - прокомментировал Александр Матинко.

Напомним, на территории Воронежской области ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» представлен шестью офисами, банкоматная сеть насчитывает около 90 аппаратов.