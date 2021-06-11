На конференции воронежских единороссов обсудили предстоящие выборы в Госдуму

По мнению единороссов, предварительное голосование в области прошло на высоком уровне

Сегодня, 10 июня, в Воронеже в здании инновационного бизнес-инкубатора ВГТУ прошла тридцать седьмая конференция Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия».

На ней, в соответствии с Уставом партии, обсудили итоги предварительного голосования по кандидатурам членов «ЕР», которые будут представлять партию на выборах в Госдуму VIII созыва и на довыборы в Воронежскую областную Думу по одномандатному округу № 12 в сентябре. Также были избраны делегаты XX Съезда Партии от реготделения.

Конференцию вел секретарь реготделения партии, член Президиума Генсовета партии, председатель Воронежской облДумы Владимир Нетесов. На мероприятии также присутствовали губернатор Воронежской области Александр Гусев, депутат Государственной Думы от Воронежской области Евгений Ревенко и главный федеральный инспектор региона Александр Солодов.

Безусловно, главными событиями, которое обсуждалось на конференции, стали предстоящие выборы в Госдуму и предварительное голосование, которое прошло с 25 по 31 мая. Оценивая региональные итоги, Владимир Нетесов напомнил, что в нынешнем году в области проголосовало более 140 тысяч выборщиков.

– Это значительно превысило показатели 2020 года, а число проголосовавших воронежцев составило около 8% от всех избирателей региона. В общем кандидатском составе было много общественных активистов, добровольцев и волонтеров, почти треть кандидатов, решивших идти на выборы от «Единой России», были беспартийными, что соответствует курсу партии на обновление кадров, – пояснил глава воронежских единороссов.

Выступивший с приветственной речью губернатор справедливо заметил, что предварительное голосование в области прошло на высоком уровне.

– У нас очень сильный состав кандидатов, поэтому мы вправе рассчитывать, что характер предстоящей кампании будет честным, открытым и конкурентным, – подчеркнул Александр Гусев.

Евгений Ревенко затронул тему итогов предварительного голосования, которое прошло. По его словам, успешно пройденный отборочный этап – это главное подтверждение лидерства Партии сегодня. Но основная работа впереди. Вчера, 9 июня, в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев отчитался о выполнении предвыборной программы 2016 года и дал старт масштабной отчетной кампании депутатов всех уровней.

– Нам не надо стесняться говорить о тех успехах, которые были сделаны за пять лет работы с гражданами. Они есть и немалые. В период пандемии партия не ушла на самоизоляцию и была вместе с людьми, решала важнейшие задачи: помогала семьям с детьми, пенсионерам, малоимущим, активно действовало волонтерское движение, – пояснил Евгений Ревенко.

В свою очередь лидер воронежских единороссов Владимир Нетесов поблагодарил однопартийцев за пятилетнюю работу и пояснил, что в ближайшее время определятся с месяцем, во время которого каждый депутат отчитается о проделанной работе, чтобы показать наглядно, какой масштаб экономических, социальных работ был сделан им и тем самым оправдать доверие избирателей.

Следующим шагом для единороссов станет проведение XX Съезда партии 19 июня. Делегатами от Воронежской области на конференции были избраны депутат Воронежской облДумы, глава КФХ Александр Князев, депутат облДумы, председатель Совета стратегического развития компании ООО «Агро-Спутник», региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Александр Пешиков, депутат ГосДумы, член думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Андрей Марков, депутат облДумы, председатель Совета директоров ООО «Агромиг» Артем Копылов, зампред Комитета облДумы по бюджетной политике, налогам и финансам Елена Губина и зампред Комитета ГосДумы по бюджету и налогам Сергей Чижов.

Оценивая состав воронежской делегации Владимир Нетесов пояснил, что список определялся по критерию успешности и эффективности практической работы каждого из них.

– Мы отдали приоритет тем, кто показал наилучшие результаты работы по итогам предварительного голосования, а также активно участвовал в реализации партийных проектов. Регион должны представлять люди, которые работают в непосредственном контакте с жителями. Поэтому они смогут донести до граждан главные идеи Съезда и включиться в активную работу по их реализации», – подытожил секретарь регионального отделения Партии.

Кроме того, делегатами ХХ Съезда являются и члены центральных руководящих органов «Единой России»:

– член Президиума Генерального совета партии, секретарь Воронежского регионального отделения, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов;

– член Высшего совета «Единой России», заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев;

– депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко;

– член Генерального совета «Единой России», секретарь первичного отделения города Бутурлиновка Воронежской области Татьяна Тимофеева.

На Съезде будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью в регионах и окончательно утвердят на втором этапе Съезда в августе.

Ирина Шабанова