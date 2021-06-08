Трое сотрудников Нововоронежской АЭС стали экспертами на демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills

.

Троих сотрудников Нововоронежской АЭС привлекли в качестве экспертов для оценки практической работы студентов.

Ведущий инструктор учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Александр Чусов оценивал работу студентов Ивановского Государственного энергетического университета и Томского политехнического университета в ключевой для атомной станции компетенции «Технологические системы энергетических объектов». Эксперт-руководитель группы учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Ольга Романова работала в составе комиссии в компетенции «Охрана окружающей среды» в Томском политехническом университете. Эти испытания прошли в онлайн формате.

.

Демонстрационный экзамен в компетенции «Электромонтаж» очно прошел в Нововоронежском политехническом колледже (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ). Здесь ведущий инженер электрического цеха НВ АЭС Александр Зимин, совместно с коллегами из «Нововоронежатомэнергоремонт» и нововоронежского управления АО «Электроцентрмонтаж» оценивал работу 23 студентов третьего курса. Ребятам необходимо было собрать схему по предложенному чертежу, запрограммировать контроллеры и найти неисправности. На всё – восемь часов. Экзаменационные модули максимально приближены к производственным задачам и соответствуют требованиям методики WorldSkills.

.

«Экспертами на демонстрационных экзаменах могли стать только работники, имеющие опыт участия в чемпионатах профессионального мастерства по методике WorldSkills. Они прошли обучение и получили сертификаты на право оценки. После этого разрабатывали задания и критерии оценки их выполнения. Это дополнительная нагрузка. Но для Нововоронежской АЭС очень важно дать возможность нынешним студентам, потенциальным молодым сотрудникам, проявить практические навыки по ключевым для атомной станции направлениям», отметила начальник отдела развития персонала Нововоронежской АЭС Любовь Бризицкая.

.

Участие сотрудников НВ АЭС в качестве экспертов на демонстрационных экзаменах предусмотрено Дорожной картой развития талантов в атомной отрасли. Такое сотрудничество помогает учебным заведениям скорректировать учебную программу с учетом конкретных требований предприятий, дать студентам не только теоретические знания, но и практические навыки. Кроме того, по итогам экзамена, студенты получат сертификаты, которые покажут потенциальным работодателям их уровень практических умений выпускников и станут дополнительным плюсом при приеме на работу.

.

C 2022 года демонстрационный экзамен станет обязательной частью государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС