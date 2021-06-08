Воронежские власти выделили 92 млн рублей детям-сиротам на компенсацию за аренду жилья

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В 2021 году из областного бюджета выделят 92 млн рублей для ежемесячной компенсации детям-сиротам за аренду жилья. Оставшиеся без родственников молодые люди будут получать от государства деньги, которыми смогут платить за съемную квартиру до тех пор, пока не обзаведутся собственной. Жильем сирот должны обеспечить из специализированного фонда.

Напомним, вопрос приобретения жилья для детей, оставшихся без родителей, находится на личном контроле губернатора Александра Гусева.

- Эта тема чрезвычайно важная и острая. В прошлом году для детей-сирот мы купили 387 квартир. Из бюджета на это выделили 641,3 млн рублей, порядка 80% - расходы областной казны. В этом году запланировали 673 млн рублей. Изучаем возможность применения нового механизма, который позволит увеличить финансирование и ускорить предоставление жилья детям-сиротам. Это покупка квартир в еще строящихся домах с использованием счетов эскроу, - отметил Александр Гусев.

Что касается компенсации за аренду жилья, то в 2020-м такую выплату получили 742 человека. Общая сумма поддержки оставшихся без опеки родителей детей составила 70 млн рублей. То есть в текущем году власти увеличили финансирование на заботу о сиротах в этом направлении примерно на 25%.

Как объяснили в региональном департаменте социальной защиты, компенсация предоставляется детям-сиротам:

- при достижении ими возраста 18 лет;

- при наступлении полной дееспособности, когда они покидают образовательные организации, учреждения соцобслуживания и системы здравоохранения и иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- также выплаты предусмотрены для молодых людей, живущих в приемных семьях, при прекращении опеки (попечительства);

- при завершении профессионального образования на очной форме обучения или прохождения военной службы по призыву;

- при окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Компенсация равна ежемесячной плате за жилье по договору найма. Она не может быть более 10 тысяч рублей в Воронеже и 5 тысяч - в других городских округах и муниципальных районах области.