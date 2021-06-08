В Воронежской облдуме возобновился личный прием граждан

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С июня в приемной граждан Воронежской областной Думы возобновилось проведение личных встреч депутатов с жителями региона. Ознакомиться с графиком можно на сайте регионального парламента http://www.vrnoblduma.ru/deputaty/priem-grazhdan/.

Помещение приемной оборудовали в соответствии с эпидемиологическими требованиями, также у участников встреч должны быть средства индивидуальной защиты.

Напомним, с началом пандемии коронавирусной инфекции депутаты регионального парламента перешли на проведение дистанционных приемов граждан. Только в первом квартале этого года к депутатам Воронежской областной Думы обратились более 2500 жителей области. Все обращения поступали по телефону, почте и через интернет.

– Депутатский прием позволяет оперативно решить правовую, юридическую или жизненную проблему, с которой столкнулся конкретный житель региона. Общение с избирателями помогает понять, как работают на практике законы, принимаемые парламентариями. Кроме того, в приемных граждан воронежцы могут рассказать свои предложения по совершенствованию нашего законодательства, поделиться идеями, которые парламентарии могут использовать в законотворческой деятельности, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Записаться на прием в общественной приемной Воронежской областной Думы можно по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого визита.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.