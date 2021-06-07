В детскую библиотеку имени Маршака вернулся портрет писателя

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Полтора года назад на личном приеме сенатора она рассказала о неудовлетворительном состоянии помещений учреждения культуры и посетовала на то, что в ходе уже долго длящегося ремонта в фойе не удалось сохранить портрет Маршака. А ведь он давно стал символом библиотеки!

Благодаря содействию Сергея Лукина работы первого этапа большого ремонта, в котором нуждается библиотека, выполнены качественно и в срок, а в обновленном фойе появился портрет Самуила Маршака и рисунки по сюжетам его стихов и сказок. Роспись стен по эскизам учеников детской студии довузовской архитектурно-дизайнерской подготовки «Ступени» выполнили студенты кафедры дизайна ВГТУ под руководством преподавателей.

В рамках региональной недели Сергей Лукин провел выездное совещание в центральной детской библиотеке Воронежа. Совместно с врио ректора ВГТУ Дмитрием Проскуриным, руководителем городского управления культуры Андреем Харитоновым, представителями управы Советского района сенатор ознакомился с результатами ремонтных работ.

- В современных условиях очень важно развивать библиотеки как центры культуры, оказывать им максимально возможную помощь и поддержку. Государство уделяет этому вопросу большое внимание, - отметил Сергей Лукин.

Парламентарий напомнил, что Поручением Президента РФ предусмотрено в 2021 году произвести закупку книг российских издательств для пополнения фондов муниципальных библиотек.

Исследования показывают, что с 2018 года число детей – пользователей библиотек ежегодно растет в среднем на 1 - 2 процента и составляет около 40 процентов общего количества читателей.

- Детям нужны библиотеки, нужны хорошие книги. У нас порядка девяти тысяч читателей из разных районов города, проводится множество мероприятий, в день приходит более двухсот человек. У сайта библиотеки за год более 430 тысяч посещений, а это говорит о высоком интересе, - рассказала Нина Кавнатская.

По ее словам, еще многие помещения библиотеки имени Маршака требуют ремонта. Сенатор солидарен с этим мнением.

- Наша задача – привлечь финансовые средства для того, чтобы в ближайшее время полностью привести эту библиотеку в порядок, чтобы юные читатели и их родители чувствовали себя комфортно, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская