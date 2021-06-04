«Кинули?»: вкладчики из Воронежа бьют тревогу после закрытия офиса очередного кооператива

Воронежцы надеются вернуть свои деньги Фото: "КП" Архив

На жалюзи, которые закрывают дверь в кредитный потребительский кооператив (КПК) на Ленинском проспекте Воронежа, краской нанесена нелестная фраза. Она, мягко говоря, подвергает сомнению честность финансовой компании. Говорят, что кто-то из пайщиков сделал это в состоянии аффекта, когда узнал, что последнее помещение, которое фирма снимала в Воронеже, сейчас может занять новый арендатор.

- Когда этот КПК только заходил на воронежский рынок, у него было много офисов. Но потом он закрылся в одном месте, в другом, - вспоминает один из вкладчиков Дмитрий Соколов. - Года три назад моя мама вложила в него свои сбережения - больше миллиона рублей под хороший процент. Потом продлевали договор. Основную сумму мы не трогали, только иногда снимали дивиденды. Еще и пополняли наш счет. Сегодня, если считать с процентами, там должно быть около двух миллионов. Но вот уже больше года мы не можем ни получить прибыль, ни закрыть счет. Знаю, что люди уже судились с этим кооперативом, даже выигрывали, но деньги им пока так и не вернули.

Обращаем внимание: до решения суда мы можем опубликовать истории воронежцев, к сожалению, не называя сам кооператив. Но это далеко не первая история, когда КПК бросает своих вкладчиков.

Звоните! И вам не ответят...

Если в поисковике ввести название КПК, который в последнее время работал на левом берегу Воронежа, на главной странице появятся два сайта: один - уже «мертв», второй - работает. Людям обещают стабильность, надежность, скорость и выгоду. В доказательство этих утверждений даже демонстрируют различные свидетельства. На все вопросы готовы ответить по бесплатному номеру 8-800...

Вот только вы пробовали дозвониться? Нашей редакции не удалось добиться ответа в течение нескольких недель. Линия постоянно занята, хотя телефон многоканальный. Быть может, одни мы такие неудачливые? Да нет же, вот и сами вкладчики никак не могут найти обратную связь.

- Обратиться в этот КПК посоветовала подружка. У нее там деньги «кружились» несколько лет. И она была довольна. Такой высокий процент. И все хорошо: спокойно снимала деньги, делала новые вложения. Вот я и подумала: «Почему бы не попробовать самой?». В конце 2020 года успела снять проценты. Да и подарки нам делали, например, перед Новым годом мультиварку дали. Но вот когда я написала заявление на досрочное снятие денег, мне ответили: «Ждите 30 дней», - этот срок был установлен в договоре. Однако прошел месяц - сотрудники КПК стали говорить, что у них меняется расчетный счет. Потом через неделю-другую произошла смена директора. И так до сих пор они ни копейки не отдали, - делится жительница Воронежа Лилия Ковальская.

Последняя публикация финансовой компании в социальных сетях датирована 9 мая 2021 года. Комментарии отключены практически во всех разделах. Однако в «Обсуждениях» можно найти свежие обращения воронежцев: «Вкладчики, отзовитесь! Нас кинули!». Почему-то на это никто из самой фирмы не реагирует.

Накопить у горожан не получилось.. Теперь бы хотя бы вернуть часть того, что было вложено Фото: "КП" Архив

Не нужно ждать завтра

В одном из первых сообщений на страницах финансовой компании говорится, что деятельность КПК регламентируется Федеральным законом № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 года и регулируется Центральным Банком Российской Федерации. Звучит внушительно? Тут же сообщают, что все сбережения застрахованы в некой надежной компании.

Действительно, многие кооперативы самостоятельно страхуют привлеченные деньги. Но, как пояснили «КП-Воронеж» в региональном отделении Банка России, риск потерять вклады все же остается. Поэтому лучше заранее изучить условия страхования.

- Очень важно понимать, что каждый, кто вступает в члены КПК и становится его пайщиком, принимает на себя все риски такого решения. Следует помнить, что такие кооперативы не входят в государственную систему страхования вкладов. Необходимо знать, что в случае образования у них убытков по итогам года пайщики обязаны покрыть их путем внесения дополнительных взносов. Поэтому членам КПК рекомендуется принимать активное участие в его деятельности и управлении им: участвовать в собраниях пайщиков, знакомиться с документами кооператива, результатами проверок, следить за новостями о нем, в том числе на сайте Банка России. В частности, на своем сайте Центральный банк публикует информацию о принятых решениях в отношении участников финансового рынка.

Если воспользоваться этим советом, то можно обнаружить, что кредитному потребительскому кооперативу, который располагался в Воронеже на Ленинском проспекте, выдавали предписание о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Правда, вскоре его сняли.

- Нас все время кормят «завтраками». Сначала говорили, что случилась пандемия коронавируса - форс-мажорные обстоятельства. Потом - что нужно дополнительное время. По договору, в случае непредвиденных обстоятельств у кооператива был месяц на возврат средств, но мы с января 2021 года не можем добиться своих сбережений, - подчеркивает Дмитрий Соколов.

Любой КПК делает отчисления в компенсационный фонд саморегулируемой организации (СРО) - 0,2% своих среднегодовых активов. Это своеобразная страховка. СРО собирает их на случай, если какой-либо из кооперативов обанкротится. Пайщики разорившегося КПК при этом смогут получить только до 5% средств компенсационного фонда пропорционально своей доле в кооперативе.

- Коллективно обратились в суд. Иск подали человек 15. Среди нас есть и люди пожилого возраста, и средних лет. Еще есть несколько воронежцев, которые пока думают. Вероятно, скоро нас будет еще больше. Офис на Ленинском проспекте уже давно закрыт. Подружке как-то удалось с ними связаться примерно неделю назад: сотрудники сказали, что действительно все офисы в Воронеже закрыты, но продолжается работа дистанционно. Однако куда и что писать, чтобы расторгнуть договор? Об этом ничего не говорят, - рассказывает одна из вкладчиков Лилия Ковальская.

Эта история стандартна для учреждений, предлагающих крайне высокие проценты Фото: "КП" Архив

Копили на квартиру и даже похороны...

Хронологию проблем КПК в Воронеже можно отследить по обращениям в полицию: 22 мая 2020 года двое местных жителей одними из первых забили тревогу. Они написали заявления с обвинениями в мошенничестве при выплате дивидендов по вкладам. С 9 октября 2020 года по 1 января 2021-го еще пять человек обратились с аналогичными проблемами. Все материалы объединили в одну проверку.

- Установлено, что со всеми вкладчиками проведены рабочие встречи менеджерами КПК, осуществлена выплата дивидендов по договорам вкладов, а также составлены дополнительные и уточненные графики платежей. По итогам проверки в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 24 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

То есть, мошенничества правоохранители пока не усматривают. Но учитывая, что в последние дни в отделы полиции потянулись новые вкладчики, кажется, что одними только устными мерами в этот раз ситуация может не ограничиться. Среди членов кооператива есть и старушка, которая в прямом смысле копила себе на похороны, и мать-одиночка, рассчитывавшая немного заработать, - она вложила все декретные деньги.

- В 2018 году, когда только открылся первый офис КПК на Московском проспекте, я положила туда сбережения, пошли проценты. В 2019-м спокойно вернула часть суммы - 600 тысяч рублей. В декабре 2020-го решила уйти. Но финансовый консультант убедила остаться, пообещала 19% в год. А они ведь хорошо «поют», как психологи. К тому времени я продала ЗГТ (жилье закрытого гостиничного типа), хотела накопить дочери на квартиру-студию. Оставила там 970 тысяч рублей. Уже в феврале тот менеджер уволилась. Куда она дела мои деньги? - задает риторический вопрос еще одна вкладчица Анастасия Ефимова.

P.S.: Остается надеяться, что новый разговор с правоохранителями (а похоже, без их помощи в этой ситуации не обойтись) приведет руководство КПК в чувства.

Не хотелось бы повторения другой истории, когда люди все-таки остались без денег: как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 22 мая 2020 года было возбуждено уголовное дело за привлечение средств недолжным образом (ч 2. ст. 172.2. УК РФ). Тогда десять вкладчиков-воронежцев потеряли более 9 миллионов рублей в КПК «Регион Капитал». Сейчас этим делом занимаются правоохранители из Тульской области.