Оставили технику, мебель и миллионные долги: как разваливалась финансовая пирамида в Воронеже

- The number you have dialed is not in use… - фраза на английском, обозначающая, что набранный номер не используется, повторяется раз за разом. Для десятков людей, набирающих 8-800-555-0-555, эта скороговорка звучит как приговор.

Перед Новым годом в Воронеже закрылся офис кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Первые же горожане, которые наткнулись на опущенные жалюзи и растяжки с надписью «Аренда помещения», начали бить тревогу. Но похоже, было поздно: стрелки курантов еще не добрались до 12, а договоры уже превратились в «тыквы».

Пострадавших не пересчитать

- Поступило порядка 60 обращений от граждан о невозврате вкладов, сделанных в воронежском филиале кредитного потребительского кооператива, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Деятельность компании была прекращена без уведомлений и выплат.

Вскоре полиции удалось выяснить, что директор организации присваивал деньги вкладчиков, составляя фиктивные документы о «расходах на нужды кооператива». По предварительным данным, воронежцы потеряли более 25 миллионов рублей.

Но эта сумма будет расти как снежный ком: многие горожане до сих пор не знают, что лишились денег, ведь их договоры «действуют» еще год или даже два.

Единственная «забота» сбежавших финансистов о своих последних клиентах проявилась в том, что их офис расположился прямо напротив городского отдела полиции № 2. Теперь пострадавшим не нужно далеко идти, чтобы подать заявление.

66-летнего Александра Новикова мы встретили у заснеженных порожков кооператива на Московском проспекте. Он один из тех, кто как раз узнал о крахе финансовой пирамиды из новостей. Мужчина сам подошел к нам и спросил: «И куда теперь с этими документами идти?»

Больше года назад пенсионер принес в офис «Капитал Инвест» миллион рублей. Прошел срок - проценты выплатили, все как положено. Вот только сам депозит посоветовали не забирать, мол, процент высокий, где еще такой найти можно? Уговаривать долго не пришлось.

- А ведь я еще и сбережения матери 90-летней им же отнес. Думал, чего деньги без дела лежат, - Александр выговаривает эти короткие фразы с усмешкой, но видно, что в глазах стоят слезы.

Главная мишень - пенсионеры

Люди не просто потеряли огромные для них средства, они потеряли надежду. За многими договорами с этим кооперативом скрываются страшные истории. Например, больная онкологией женщина (ее имя мы называть не можем) копила деньги на лечение - что делать ей теперь? А как реагировать Фариде Осиповой, участнице Великой Отечественной войны? Теперь пенсионерке-ветерану приходится сражаться со сбежавшими финансистами.

Именно пенсионеры были главной мишенью мошенников. На одном из сохранившихся буклетов копании изображена пара улыбающихся старичков, нежно обнимающих друг друга. Но даже эта картинка - можно сказать, фейк: она взята из бесплатного фотобанка. Что примечательно, почему-то именно данное фото пользуется большим спросом у сомнительных финансовых организаций как в России, так и в других странах. Возникает странное чувство, что за разными кооперативами стоят одни и те же люди, которым лень сменить даже иллюстрацию для буклета.

Такими буклетами финансисты заманивали пенсионеровФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Но вернемся к КПК «Капитал Инвест». Информация о его открытии появилась в январе 2014 года. Сеть офисов быстро разрослась по 13 регионам России. Компания предлагала займы под залог недвижимости и готова была принимать сбережения.

Сайт кооператива до сих пор работает. По «Максимальному тарифу» там дают от 9,5% до 13,05% годовых. Действительно, предложение намного заманчивее, чем во всех крупных банках. К тому же можно вложить даже 10 тысяч рублей. Привлекали и отзывы первых клиентов, которые не могли нарадоваться «выручке». Быть может, вначале кооператив и правда работал?

Так как многие из пострадавших - люди в возрасте, теперь за их права и деньги приходится бороться родственникам.

- Наш договор был на два года! Это вложения моей крестной. Но пройти мимо вопиющего случая я не могла и, поскольку человек плохо передвигается и совершенно не понимает в юридических документах, пытаюсь помочь ей и другим вкладчикам, - рассказывает жительница Воронежа Наталия Шацкая.

Можно, конечно, вспомнить о том, что вклады на сумму до 1,4 миллиона рублей должны быть застрахованы, но…

- Страховые компании, фигурировавшие в договорах, оказались фиктивны! А у многих и вовсе не указаны, - добавляет Наталия Шацкая.

Просто пропали

Возврата вложенных средств специалисты рекомендуют добиваться через суд. Но ответчика-то еще нужно найти. В Липецке, например, истец выиграл дело, вот только от оппонентов на заседания никто так и не явился.

Давайте «поиграем» в детективов: если в «Яндексе» вбить «Капитал Инвест», то помимо уже названного нами тут же высветится еще один номер - 8-800-333-05-55. Что ж, давайте проверим?

- Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Центр Капитал», ждите ответа оператора.

Почему же изменилось название? Оказывается «Центр Капитал» раньше жил по адресам, где позже появился «Капитал Инвест». В интернете до сих пор можно найти фото, на которых таблички с двумя наименованиями соседствуют.

Звучит успокаивающая музыка, затем нервирующие гудки, но на третьей минуте нам все-таки ответили: некая Галина сказала, что представляет сеть пивных магазинов. А как же «Капитал Инвест»? Или хотя бы «Центр Капитал», о котором говорилось вначале? Почему-то на этот вопрос нам не ответили. Но запись звонка осталась в редакции.

Есть и еще один телефон, который указан на баннере под словами «Аренда помещения». Интересно, заинтересует ли кого-то теперь офис в доме № 36 на Московском проспекте?

- Обратитесь в полицию, там вся информация есть, - устало ответил арендодатель. - Какое у нас общение? Они офис снимали - все по договору. Договор до сих пор продолжается. Меня никто ни о чем не предупреждал. Они просто пропали в середине декабря - и все.

Однако нам все-таки удалось восстановить «побег» представителей «Капитал Инвеста». Помог, как говорится, человек изнутри - женщина, которая пять лет проработала в кооперативе уборщицей.

- Нам зарплату обычно выдавали пятого числа, но тут 12 декабря пришли и все мне отдали. Сказали, что больше приходить не нужно. И правда, я на следующий день пришла - а уже все закрыто, - поделилась с нами собеседница. - У нас работала молоденькая девочка. Она все наличные деньги взяла, что были, и, видимо, куда-то в банк отнесла. Может, перевела кому.

Этот четверг, 13 декабря, для многих стал страшнее любой пятницы. По словам все той же уборщицы, постепенно стали приходить люди: кто-то просто стоял, кто-то кричал, кто-то бил в дверь. Но что толку стучать? Внутри-то никого нет. Осталась лишь мебель и разная техника, которую, видимо, было несподручно вывозить.

7 февраля обманутые кооперативом воронежцы собираются на встречу в местной приемной президента. Мы будем следить за развитием ситуации.

Тем временем, прокуратура Липецкой области, а именно в этом регионе был «прописан» кооператив, поддержала ходатайство следственных органов о заключении под стражу генерального директора КПК «Капитал Инвест». Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Размер ущерба предварительно составляет несколько сотен миллионов рублей.

Но в конце хотелось бы сказать о другом: совсем неподалеку от того же «Капитал Инвеста» уже другие компании обещают от 13 до 16% в год. Ну не чудо ли? И сколько бы специалисты Центробанка не предупреждали, что, видя, высокие проценты, стоит задуматься и трижды перечитать договор, проверить страховую компанию, люди все равно зачастую слепо доверяют. Даже те, кто уже успели «погореть», надеются: «Уж тут-то точно не прогадаем!».

КОМПЕТЕНТНО

Шансов мало

Не стоит верить тем, кто пообещает вам все вернуть.

В социальных сетях пострадавшие из всех 13 регионов России общаются в специальной группе. Но чем больше растет скандал, тем больше там появляется, скажем так, рекламных сообщений. Различные юристы предлагают свою помощь. Кто-то готов предоставить ее даже бесплатно. Но есть и те, кто специально дарит ложную надежду словами: «Верну 100% вложений!». Ах, если бы это было так легко. Мы решили тоже попросить юриста оценить ситуацию.

- Наилучшим вариантом в сложившейся ситуации будет обращение с иском в суд с требованием о наложении обеспечительных мер на счета организации. Кто это сможет сделать максимально быстро, тому вероятнее всего может еще повезти. Так как в случае наличия на расчетных счетах организации денежных средств, самый быстрый сможет рассчитывать на возврат своих денег, - комментирует Иван Гусев, управляющий партнер консалтинговой группы «Дивиус». – Однако необходимо отметить, что рассчитывать на подобный исход можно, но не стоит. Вероятнее всего денег на счетах уже нет. Поэтому обманутым вкладчикам необходимо писать заявления в правоохранительные органы с требованием о проведении проверки.

В конце 2018 года в нашу редакцию позвонил представитель некой компании «Интерстен». Он приглашал на пресс-конференцию и обещал, что их организация поможет вернуть все деньги обманутым вкладчикам, обманутым дольщикам, да и просто всем, кому не повезло в жизни. В чем же был их рецепт?

Звонивший мужчина рассказал, что они будут проводить концерты, а вырученные деньги делить со всем участниками проекта. Правда, людям предлагали «скинуться» хотя бы по 3,5 тысячи рублей. Но если денег после предыдущих обманов осталось больше – можно было принести и до 350 тысяч.

Так эти организаторы обещали в конце января в Воронеж привезти Веру Брежневу – спойлер – концерт так и не состоялся. Да и фирмы «Интерстен» уже не найти в интернете. Компания «прожила» чуть больше месяца. Стоит ли говорить, что ничего никому они не помогли вернуть?