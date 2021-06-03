Сергей Лукин: Совет Федерации поддержал законопроекты, направленные на решение проблем в градостроительстве и ЖКХ

.

Парламентарий представил законопроект, направленный на обеспечение защиты прав и законных интересов собственников, проживающих в индивидуальных домах или части дома, при расчете платы за коммунальные услуги, а также на конкретизацию положений о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

- Федеральным законом вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ. Устанавливается ответственность исполнителя коммунальной услуги за необоснованное увеличение размера платы за услугу. При этом собственнику помещения выплачивается штраф в размере 50% от величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить. В срок не позднее двух месяцев со дня обращения собственника ему должна быть предоставлена компенсация одним из двух способов: путем снижения размера платы за коммунальные услуги за будущие периоды или же путем снижения размера непогашенной задолженности – при наличии вступившего в силу судебного акта, - проинформировал в своем докладе Сергей Лукин.

Сенатор пояснил, что действующей редакцией Жилищного кодекса была предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы перед владельцем или нанимателем помещения в многоквартирном доме. При этом ответственность за аналогичное нарушение перед собственниками индивидуального жилого дома законодательством не была урегулирована. Теперь этот пробел будет ликвидирован.

Данным законопроектом также вносятся изменения в положения о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сокращенно именуемой ГИС ЖКХ.

- Согласно предлагаемым поправкам, оператор системы за счет собственных средств осуществляет создание, эксплуатацию и модернизацию системы, несет административную ответственность за несоответствие системы установленным требованиям. Кроме того, закрепляются положения о взаимодействии системы с информационными системами, используемыми для предоставления государственных и муниципальных услуг, - уточнил Сергей Лукин.

Напомним, ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная система, которая содержит информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве субъектов Российской Федерации. Она обеспечивает «прозрачность» отношений между управляющими организациями, собственниками жилья и государственными органами, а также позволяет получать гражданам целый спектр услуг в сфере ЖКХ.

По словам Сергея Лукина, правовым последствием принятия законопроекта станет обеспечение Минстроем России всего комплекса задач государственного заказчика государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Совет Федерации одобрил внесение представленных Сергеем Лукиным изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках насыщенной повестки заседания парламентарии рассмотрели ряд законопроектов, направленных на устранение градостроительных проблем. В том числе – документ, регулирующий установление приаэродромных территорий.

Земли, прилегающие к аэродрому, являются зоной с особыми условиями использования. В зависимости от близости расположения к взлетной полосе, устанавливаются различные степени ограничений. Самые строгие – в первой подзоне, здесь запрещено размещать любые объекты, не предназначенные непосредственно для организации воздушного движения. Использование наиболее удаленной от аэродрома седьмой подзоны было осложнено отсутствием единой методики определения ее размеров, в связи с чем зачастую границы устанавливались без учета потребностей городского развития.

- В таком случае седьмая подзона могла охватить значительную по площади территорию города, полностью заблокировав на ней какую-либо деятельность, в том числе строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. А разногласия в подходах федеральных и региональных властей приводили к невозможности установить приаэродромную территорию в целом, - обозначил проблему Сергей Лукин.

Согласно положениям принятого Советом Федерации законопроекта, седьмые подзоны существующих аэродромов могут не устанавливаться до 1 января 2025 года. До этого момента приаэродромная территория может включать в себя шесть подзон, для выделения которых новыми правилами предусматривается обязательный порядок.

- В седьмой подзоне в целях предотвращения негативного физического воздействия, связанного с шумом, устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса РФ. Ранее законом был предусмотрен только запрет на размещение в этой подзоне объектов, - добавил Сергей Лукин.

По словам парламентария, в каждом конкретном случае ограничения, включающие запрет на строительство, реконструкцию, эксплуатацию отдельных видов объектов, будут определяться с учетом возможности применения необходимых мер предупреждения негативного влияния на здоровье человека.

- Полномочиями по утверждению методики расчета, которая позволит устанавливать границы седьмой подзоны единообразно и прозрачно, наделяется Роспотребнадзор, - сообщил сенатор.

Одним из важных социально значимых законопроектов, одобренных Советом Федерации, стали изменения в закон «О газификации».

В законопроект был включен ряд принципиально важных поправок, в числе авторов которых – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эти положения направлены на решение задачи, поставленной Президентом России в послании Федеральному Собранию, а именно – подведение газа непосредственно до границ земельных участков частных домовладений бесплатно для населения.

Сергей Лукин также отметил, что в настоящее время из-за отсутствия свободных мощностей и наличия узких мест на некоторых участках газотранспортной системы заявители могут получать отказы на подключение газа. Новый закон обязывает организации, которые владеют системами газоснабжения, проводить мероприятия по увеличению пропускной способности газотранспортных систем, причем делать это в масштабах, превышающих объем неудовлетворенных заявок.

- Реализация закона даст возможность подключить к газовым сетям социальные объекты, предприятия и учреждения, строительство которых откладывалось из-за отсутствия коммуникаций, - подчеркнул в своем комментарии сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Ольга Вороновская