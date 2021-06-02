Инициативу воронежцев по ремонту подъездов ветеранов Великой Отечественной войны поддержали 11 регионов России

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Городские власти приняли решение о масштабном мониторинге состояния подъездов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Это было главным итогом рабочей встречи главы города Вадима Кстенина и заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального штаба ОНФ, руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича.

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– Это полностью народная идея. Родилась она так: мы приехали поздравить одного воронежского ветерана накануне праздника Победы, и старшая по дому сказала, что подъезд в его доме давно нуждается в ремонте. Тогда мы сделали ремонт своими силами. Потом была встреча с мэром Воронежа Вадимом Кстениным, в ходе которой договорились о мониторинге подъездов. Затем провели совещание с управляющими компаниями, которые откликнулись на нашу инициативу, – рассказал Игорь Кастюкевич.

Вначале был отремонтирован подъезд дома на Ленинском проспекте 101/2. Туда Игорь Кастюкевич приехал поздравлять ветерана Антонину Сергеевну Гавриленко. Участница боев за Воронеж ушла на фронт в 1942 году, когда ей было 24 года.

Затем по поручению мэра Воронежа сотрудники управления ЖКХ, районных управ и управляющих компаний вместе с общественниками обследовали состояние 251 подъезда, где живут ветераны. Оказалось, что 116 из них находятся в хорошем состоянии, незначительные работы нужны в 39, 16 необходимо просто почистить. Но в 80 случаях требуется серьезный ремонт.

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Сейчас в Воронеже управляющие компании уже проводят косметические работы в ряде домов. Часть обслуживающих организаций, с которыми муниципальные службы провели переговоры, закупили необходимое количество материалов. И в ближайшее время также приступят к ремонту.

– Я с удовольствием поддержал инициативу руководителя «Молодежки ОНФ». Игорь Юрьевич поднял важный вопрос, мы прилагаем усилия, чтобы привести в порядок квартиры ветеранов, точечно отрабатываем по подъездам, но эта работа еще не была такой системной. Управление ЖКХ будет держать реализацию проекта на контроле, пока ремонт не придет в каждый подъезд, где живут ветераны и где он требуется. Радует, что на наш совместный с ОНФ призыв откликнулись не только наши местные управляющие компании, но и другие регионы страны, – поделился мэр Воронежа Вадим Кстенин.

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Инициативу воронежцев поддержали уже 11 регионов России. Участники команды ОНФ вместе с собственниками домов, местными администрациями и управляющими компаниями проводят мониторинг и ремонт подъездов в Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкессии, Ивановской, Иркутской, Ростовской, Курской, Астраханской, Оренбургской, Орловской и Липецкой областях.

К примеру, в Иркутске участники команды уже приступили к косметическому ремонту в подъезде городского специализированного дома для одиноких и супружеских пар ветеранов войны. А в Татарстане и Оренбурге в эти дни проводят мониторинг и составляют списки подъездов ветеранов, которые необходимо сделать красивыми и современными.

Олег КУЗНЕЦОВ